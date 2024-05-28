中產階層每5戶就有1戶是“赤字”……令人憂郁的高物價、高利率現實. May. 28, 2024 08:08. . 據調查，今年第壹季度中產階層家庭中，每5戶中就有1戶過著支出大於收入的“赤字生活”。統計廳家庭動向調查結果顯示，收入前20%-40%的四分位家庭的赤字比率為18.2%，比前壹季度上升3.4個百分點。收入排名前40%-60%的三分位家庭，也有17.1%未能擺脫赤字。這意味著長期的經濟停滯的痛苦不僅束縛著低收入層，還束縛著作為韓國社會支柱的中產層的生活。 之所以難以擺脫負增長，是因為高物價、高利息導致要花的錢大幅增加，但收入卻沒有增加。第壹季度月均家庭支出同比增加2.5%，但同期家庭收入僅增加1.4%。如果考慮到3%左右的物價上漲率，實際收入反而減少了1.6%，以第壹季度為準，呈現出7年來最大幅度的減勢。雖然收入原地踏步，但勒緊褲腰帶是有限的。作為飯桌物價的食品、非酒類飲料價格在1年內上漲了7.2%，高利息下，月均利息費用也比1年前增加了11.2%。 今年第壹季度韓國經濟實現了1.3%的“驚人增長”，國內外機構紛紛上調今年的增長率預測值。但是，中產階層和平民所感受到的感受景氣仍然停留在嚴冬。雖然出口連續7個月呈現恢復趨勢，但由於高利率的限制，內需還沒有恢復。下調利率的前提條件物價依然居高不下。穩定收入的源泉——優質的工作崗位也難以增加。 進入本月以來，政府把每周舉行的“緊急經濟部長會議”刪除了“緊急”兩字，改為“經濟部長會議”。但是，韓國經濟所處的現實不容樂觀，實難宣布處於正常狀態。只依靠半導體的出口除了基底效果外，恢復勢頭還不快，也不能排除下半年出口景氣下降的可能性。為恢復景氣和中長期課題需要投入的財政余力也日益萎縮。政府應該把穩定物價放在首位，重新評估經濟政策，使國民的生活得到實質性恢復。現在反而是需要更加緊急心態的時期。

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