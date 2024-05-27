“英超冠軍曼城翻車了”……曼聯時隔8年再次奪得足總杯冠軍. May. 27, 2024 08:07. by 金培中 wanted@donga.com. “紅魔”曼徹斯特聯隊（曼聯）擊敗同城死敵曼徹斯特城隊（曼城），時隔8年再次登上了英格蘭足總（FA）杯的冠軍寶座。 25日，曼聯隊在英國倫敦溫布利體育場舉行的與曼城隊的2023~2024賽季足總杯決賽中，以2比1獲勝。在上個賽季足總杯決賽中以1比2負於曼城隊的曼聯隊，報了1年前的失利之恥，捧起了該大賽第13座冠軍獎杯。這也是球隊自2015~2016賽季後時隔8年再次獲得足總杯冠軍。 在本賽季英格蘭足球超級聯賽（EPL）上歷史上首次成功實現聯賽4連冠的曼城隊試圖在英格蘭俱樂部中首次連續2年同時獲得聯賽及足總杯冠軍，但最終因曼聯隊的阻擊而告吹。 在本賽季英超聯賽中，曼聯僅排在聯賽第8位，是球隊歷史最低排名，因此下賽季能否參加歐洲俱樂部對抗賽尚不明朗，但憑借足總杯冠軍，曼聯隊獲得了下賽季歐洲足球聯盟（UEFA）歐聯杯（原歐羅巴聯賽）的參賽權。歐聯杯是UEFA冠軍聯賽下壹級別的歐洲俱樂部對抗賽，在英超聯賽中沒有獲得冠軍聯賽參賽權的球隊中，根據聯賽排名、足總杯冠軍與否，將獲得參賽權。在英超聯賽中，曼聯隊和本賽季英超排名第5位的托特納姆熱刺隊將參加下賽季UEFA歐聯杯比賽。 法甲豪門巴黎聖日耳曼隊（PSG）在本賽季登上了三冠王的寶座。大巴黎在26日與裏昂隊的2023~2024賽季法國杯決賽中以2比1獲勝。這是大巴黎隊史第15次獲得法國杯冠軍。在今年1月舉行的上賽季法甲聯賽和法國杯冠軍球隊（圖盧茲）以單場定勝負決出冠軍的法超杯上奪冠的大巴黎繼法甲聯賽之後，又席卷了法國杯。 勒沃庫森隊（德國）此前在德國足球甲級聯賽歷史上首次以不敗戰績奪冠，同時這也是球隊隊史首次問鼎聯賽冠，26日球隊在與凱澤斯勞滕隊的德國足協杯決賽上以1比0獲勝，成為本賽季的雙冠王。勒沃庫森隊的雙冠王也是球隊歷史上首次獲得雙冠王，德國足協杯冠軍也是自1992~1993賽季以後時隔31年再次掄圓。勒沃庫森隊在本賽季的正式比賽中取得了43勝9平1負的成績。在2023~2024賽季UEFA歐聯杯決賽中，0比3負於亞特蘭大隊（意大利）是唯壹壹場失利。

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