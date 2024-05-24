李卜鉉“部分恢復賣空” VS 龍山：“純屬個人願望”……政策踩空還要多久. May. 24, 2024 08:06. . 為鼓勵對韓國股市進行投資而訪問美國紐約的金融監督院院長李卜鉉16日提到“6月份部分恢復賣空”，總統室前天對此全面否認。在沒有事先與金融委員會等相關部門、總統室進行協調的情況下，李卜鉉就做出突如其來的發言，這成為了禍根。就在兩天前，總統室就海外直購限制政策引發的混亂正式道歉，壹天前還推翻了限制高齡駕駛者資格政策的內容。 恢復始於去年11月的全面禁止賣空，是為了增加外國投資者對韓國股市的投資必須做的事情。賣空是借股票出售，在以後股價下降時低價回購並償還，獲得利潤的投資方法。外國機構投資者在投資其他國家時，為了分散風險，會利用賣空。 問題是，今年1月初，尹錫悅總統曾公開表示：“除非完善解決副作用的系統，否則絕對不會放開。”李卜鉉發言後，網絡社區等出現了個人投資者“議會選舉剛剛結束就違反約定”的反對之聲，總統室急忙解釋說“這是金融監督院院長的個人願望”“並沒有確定恢復時間”。 不斷出現的政策失誤、部門之間步調不壹致，其原因是總統室、政府部門都沒有以深遠的眼光協調政策的專家、總指揮。在出臺政策之前，在內部組建代表反對意見的“紅隊”，提前將副作用和抗議最小化，在韓國難以期待發達國家的這種政策立案方式。在限制直購方面，國務調整室和相關部門舉行了20多次會議，但完全沒有想到消費者的反對。 為了防止政策失敗時再次發生，徹底重新檢查錯誤發生的原因和過程的工作也沒有順利進行。據悉，美國拜登政府為查明美軍從阿富汗撤軍時傷亡的原因，在事發後記憶猶新時展開了徹底查清問題的“趁熱調查”。韓國政府去年卷入“每周工作69小時爭議”、勞動改革在初期階段擱淺，但政策管理能力不僅沒有好轉，反而退步。不能繼續放任不符合韓國地位的“三流政府”阻礙國民和企業的狀況。

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