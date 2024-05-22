“K聯賽主教練殘酷史”. May. 22, 2024 07:43. by 金培中 wanted@donga.com. 韓國職業足球大田隊的主教練李敏成（51歲•照片）因成績不佳而辭去主教練職務。 大田俱樂部表示：“李主教練因低迷的成績未能滿足球迷們的期待，深感責任重大，最近表明了辭職的意向。球隊也接受了。”李主教練說：“感謝壹直以來信任我並給予我支持的所有人，我感到非常抱歉。”李主帥是今年K1聯賽（甲級聯賽）開幕後，因成績不佳，在賽季中途辭去主教練職務的第三位主教練。此前，全北隊主教練佩特雷斯庫和大邱隊主教練崔源權上月分別辭職。 李教練在2021年執掌了當時在K2聯賽（乙級聯賽）的大田隊的主教練壹職。上任第壹年，他帶領球隊在聯賽中排名第2位，與K1聯賽排名第11位的江原隊展開了升降級附加賽（PO），但最終敗北，未能晉級甲級聯賽。第二年即2022年，球隊再次登上第2位，隨後在升降級PO中擊敗金泉隊，時隔8年再次進入甲級聯賽。升入甲級聯賽的第壹年，即上賽季大田隊排在了第8位。本賽季，截至21日目前，球隊僅積11分（2勝5平6負），排在聯賽最後壹位（第12位）。 大田俱樂部表示：“將聘請後任主教練，重新整頓球隊。在選任主教練之前，將暫時由球隊首席助理教練鄭光錫擔任代理主教練。”

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