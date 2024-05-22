無知和錯覺. May. 22, 2024 07:43. . “絕對不做壞事，只是看看而已。”在電影《她死了》中，註冊經紀人具正泰（卞耀漢飾）就用顧客委托的鑰匙進入那個房子偷窺他們的隱秘生活的興趣這樣說道。但是，再怎麽受委托為別人介紹房子，房東不在時打開陌生人的家門進去，但超出這個目的的私人興趣（？）是“壞事”。因為這是相當於侵入住宅的違法行為。但是具正泰並不認為這是壞事。他誤以為不是傷害房東，只是拿來壹個不起眼的小東西進行收集的“興趣”。 因此，不知道自己所做的是犯法行為的該人物，有壹天在開門進去的時候，發現社交網絡服務（SNS）網紅韓素拉（申惠善飾）流血而死，對所經歷的壹系列事件表示冤枉。就像自己成為受害者壹樣說話和行動。即使是過著虛假“關種（渴求別人關註）”生活的網紅韓素拉也是如此。他經常掛在嘴邊的話是“我最可憐”。他並不關心自己的行為會帶來什麽危害。他們誤以為自己是受害者，紛紛辯解。 對自己犯下的犯法行為壹無所知，所以誤以為自己是受害者的他們的人生展現了現在我們社會不合理的壹面。只有自覺錯誤，才能發生變化，但由於本身無知，在自己也是受害者的錯覺中，社會失去了變化的機會。對坐牢出來後也不自覺自己做了壞事的具正泰說“妳不是受害者”的刑警的話，可以有機會讓我們審視壹下自己。

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