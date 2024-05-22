倉促推進、遇風撤回……草率政策的混亂局面何時才能結束. May. 22, 2024 07:42. . 韓國政府壹度決定禁止沒有國家統壹認證標誌（KC）的80種海外產品的直購，但三天後撤回，消費者和政界對此的批評持續不斷。這是因為，雖然已經進入執政第三年，突然出臺了與現實背道而馳的政策，結果遭遇逆風、慌忙收回，反復出現徒勞無功的現象。 就禁止海外直購事件，總統室最終向國民道歉。據悉，政府從3月初開始成立了“海外直購綜合對策工作組”，召開了20多次會議，盡管在此過程中出現了“預計會遭遇抗議”的意見，卻跳過了收集消費者意見的程序。政府和執政黨的合作也沒有順利進行，甚至國民力量黨批評稱，“在沒有黨政協商的情況下宣布了不成熟的政策”。 問題是，出臺不成熟的政策後，遭遇意想不到的障礙，這種逆行的混亂局面正出現在整個國家政策中。最具代表性的是，前年底宣布把以周為單位的加班時間改為以月、季度、半年、年為單位的方案，在勞動界提出抗議後，於去年3月撤回。今年，在把研發預算削減14.8%、引起科學技術界的反對後，明年的研發預算幹脆將取消可行性調查、大幅擴大。將入學年齡提前到5周歲的計劃因家長的抗議，教育部長辭職，最終被中斷。 有分析認為，在反復出現政策混亂的背景中，因議會選舉失敗等而陷入困境的政府的急躁癥起了作用。擠掉通過直購平臺湧入的中國過剩產品，不僅是韓國，其他發達國家也都在經歷苦惱。美國、歐盟等在考慮上調對中國直購產品的關稅時，考慮到本國消費者的反對和貿易矛盾激化，還沒有出臺明確的對策。在這種情況下，只有韓國政府提出了不是結構性解決方法，而是蹩腳的“鑷子限制”政策，結果遭遇了逆風。 有關國民實際生活的政策，從立案階段開始就要充分考慮國民的接受性、意外的副作用。在此次事件中，總統室和政府部門表現出的判斷力、對政策消費者的感性不符合世界第十大經濟大國的地位，處於不及格的水平。令人擔心的是，以這種業余選手般的問題解決能力，能否順利克服國內外的挑戰局面。

한국어