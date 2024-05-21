瓜迪奧拉的曼城，在英格蘭職業足球136年歷史上首次實現頂級聯賽四連冠. May. 21, 2024 08:36. by 梁鍾久 yjongk@donga.com. 曼徹斯特城隊（曼城隊）實現英格蘭足球超級聯賽（EPL）4連冠，樹立了英格蘭職業足球136年歷史上的新裏程碑。 由主教練佩普•瓜迪奧拉率領的曼城隊在20日舉行的2023~2024英超最後第38輪主場比賽中，憑借菲爾•福登攻入的2粒進球，以3比1戰勝了西漢姆聯隊。連續23場比賽保持不敗（19勝4平）的曼城隊以28勝7平3負積91分的成績，力壓當天以2比1戰勝埃弗頓隊的阿森納隊（積89分），登上了冠軍寶座。 至此，曼城隊從2020~2021賽季開始實現了連續4次奪冠的偉業。在1888年聯賽成立的英格蘭職業足球頂級聯賽中，實現4連冠尚屬首次。1992年英超成立之前，哈德斯菲爾德（1924~1926年）、阿森納（1933~1935年）、利物浦（1982~1984年）分別實現過頂級聯賽三連冠，而在英超聯賽中，曼徹斯特聯隊（曼聯）實現了兩次三連冠（1999~2001年、2007~2009年）。曼城隊從2017~2018賽季開始，在7個賽季中6次登上英超冠軍寶座，隊史共8次獲得冠軍，繼曼聯隊（13次）之後位居英超歷史第二位。 包括BBC在內的英國媒體都聚焦了瓜迪奧拉的執教能力。瓜迪奧拉自2016~2017賽季就任曼城隊主教練以來，共捧起了17座冠軍獎杯。曼城隊在2018~2019賽季首次成為英超、英格蘭足總杯、聯賽杯等國內三冠王。上賽季球隊在土耳其伊斯坦布爾擊敗國際米蘭（意大利），隊史首次在歐洲足球聯盟冠軍聯賽（UCL）上奪冠，實現了英超、足總杯等大三冠王。如果在25日與曼聯隊的足總杯決賽中獲勝，將再增加壹座冠軍獎杯。 但是瓜迪奧拉教練暗示了不久後會離開曼城。瓜迪奧拉說：“去年在伊斯坦布爾的歐冠決賽結束後，我說‘現在結束了。已沒有遺憾’。”他接著說“但是合同還在，我覺得‘誰都沒能實現過英超4連冠，那就試壹試吧’”，“現在，再次覺得壹切都結束了。下壹步是什麽呢？”瓜迪奧拉的合同期限截止到2025年。 曼城隊的招牌前鋒埃爾林•哈蘭德當天雖然沒有進球，但賽季攻入27球，繼上個賽季後連續2次成為射手王。自2003~2004賽季後時隔20年再次挑戰冠軍的阿森納隊，被曼城隊堵住，連續兩個賽季屈居亞軍。 另外，托特納姆熱刺隊的孫興慜（照片）在與謝菲爾德聯隊的客場比賽中助攻1次，幫助球隊以3比0獲勝。孫興慜本賽季奉獻17粒進球和10次助攻，繼2019~2020賽季（11粒進球、10次助攻）、2020~2021賽季（17粒進球、10次助攻）之後，個人第三次達成賽季“10粒進球、10次助攻”的數據。排名第5位（積66分）的托特納姆熱刺隊將在下賽季參加低於歐冠聯賽的歐聯杯比賽。 巴黎聖日耳曼隊（PSG）的李剛仁當天在與梅斯隊的法甲聯賽最後壹輪比賽中攻入1球，助攻1次，幫助球隊以2比0獲勝。

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