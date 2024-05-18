KAIST開發出在海上最多可生物降解82%的紙包裝材料. May. 18, 2024 07:36. by 崔智媛記者 jwchoi@donga.com. 國內研究組開發出了在海上最多可生物降解82%的包裝材料。 KAIST（韓國科學技術學院）17日表示，建設及環境工學系教授明在旭（人名音譯下同）、生命科學系教授梁韓瑟、延世大學包裝及物流系教授徐鐘哲共同研究組開發出了可持續的海洋生物降解性紙塗層材料。 日常生活中常用的紙質包裝材料雖然是綠色包裝材料，但存在不耐水、易撕裂等缺點。為了克服這壹點，使用了聚乙烯等塗層材料，但這種塗層材料無法降解。 研究組在生物降解性塑料聚乙烯醇上利用硼酸制作了薄膜。將其塗在紙上，成功制造出了既容易降解又能阻斷水和氧氣的高強度包裝材料。 研究組為了確認塗層紙的生物降解性，將塗層紙暴露在最難降解的環境—海洋環境。對塗布紙的111天觀察證實它可以生物降解到59%至82%。另外，通過老鼠的生物反應實驗，確認了塗層紙的安全性。 明教授表示：“因為是在自然環境中可以進行生物降解的低毒性物質，所以即使無意中被丟棄，也不會加劇環境汙染，有可能成為塑料包裝材料的可持續替代品。”

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