知道得越多越覺得熱鬧的“醫大擴招”政策，難道要進行國政調查嗎？. May. 14, 2024 07:59. . 經確認，在法院做出停止執行醫科大學（醫學院）擴招效力的臨時處置決定之前，政府向法院提交的根據資料中，大部分是報道資料或市民團體聲明等。雖然政府表示，這些材料可以證明醫大擴招的正當性，但醫生團體卻表示，政府的資料不能成為擴招2000人的科學根據，提高了反對的力度。 正如政府在向法院提交的答辯中所說，醫大擴招和名額分配是負責保健醫療行政的政府的“政策判斷領域”。但問題在於，政府不公開決定政策的根據資料，或改口資料的存在與否，自己降低了政策的可信度。政府向法院提交的相關資料共有55件，但其中30件是報道資料、媒體報道、要求醫大擴招的聲明。這怎麽能成為科學根據呢？對於擴招規模，參加政府會議機制的大部分委員都提議增加300-1000名。就連政府所引用的報告的制作者也反對擴招2000人。也就是說，超過3個多月來，壹直沒有說明2000人的數字是怎麽來的。 更令人吃驚的是，政府不僅沒有公開名額分配委員會的會議記錄，甚至連出席者有多少也沒有公開。政府起初表示，“會匿名處理，但會提交材料，讓大家知道是醫大院教授還是公務員”，但最終只提交了會議紀要。醫大擴招對於因學齡人口驟減而面臨經營危機的大學來說，是成為“救命繩索”的特惠，因擴招規模不同，用於國立大學醫學院擴充教育和修煉基礎設施的政府預算也會有所不同。竟然在不知道有誰參加的會議中做出了涉及尖銳的利害關系和巨額預算的決定，試問誰會相信其結果呢? 不管法院的決定如何，大混亂是不可避免的。如果臨分申請被采納，只會給拋棄患者離開的醫生提供免罪符，醫大擴招也將在短期內變得困難。如果做出駁回決定，隨著專攻醫生的回歸未能實現，修煉醫院將面臨接連倒閉的危機，需要引進外國醫生，醫大的教育將面臨困境。除了解決眼前的醫療大亂之外，還要徹底追究醫大擴招政策從哪裏開始出現了錯誤、又是誰的責任。

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