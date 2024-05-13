在議會選舉中慘敗的執政黨，再次出現親尹-司法界人士主導的緊急對策委員會. May. 13, 2024 07:52. by 權九龍記者 9dragon@donga.com. 在議會選舉慘敗32天後，國民力量黨又組建了由親尹錫悅及檢察官等司法界人士組成的領導層。國民力量黨非常對策委員長黃右呂13日提名成功連任提名性非常對策委員的親尹派人物劉相凡（江原洪川-橫城-寧越-平昌）、嚴泰永（忠北堤川-丹陽）議員和在首爾江東甲落選的親尹派全珠惠議員、4月10日議會選舉中執政黨最年輕當選議員金龍泰（京畿抱川-加平）。成功連任三屆的檢察官出身的親尹核心人物鄭點植議員（慶南統營-固城）被內定為政策委員會議長。 黃右呂領導的緊急對策委員會，是包括當然入選的院內代表、親尹派人物秋慶鎬和鄭點植等人的7人體制。7人中，除黃右呂和金龍泰外，其余5人都是親尹人士。黃右呂和全珠惠是法官出身，鄭點植和劉相凡是檢察官出身，7名中有4人是司法界出身。黨內有人批評說：“親尹領導層、司法界人士領導層能革新黨嗎?” 黃右呂等執政黨新領導層將於13日下午與尹錫悅總統進行見面禮晚宴。 國民力量黨資深發言人尹熙錫在國會上解釋說：“考慮最多的部分，是想要壹個幹事的緊急對策委員會。由首都圈、忠清道、江原道等國民力量黨應該傾聽的地區出身人士組成。”新任事務總長由三次當選的成壹鐘議員（忠南瑞山-泰安)擔任，院內首席副代表由裴俊英議員（初選·仁川中-江華-甕津)擔任。 除黃右呂外，司法界出身的緊急對策委員會人士們還有在第21屆國會國際司法委員會活動的共同點。鄭點植是公安部檢察官出身，劉相凡是特搜部檢察官出身。當天內定的非常對策委員將於13日通過常任全國委員會的表決被任命，政策委員會議長將在今後的議員全體大會上履行追認程序。事務總長將在緊急對策委員會成立後進行表決。 黃右呂領銜的緊急對策委員會將壹直活動到下屆全黨大會召開為止，負責決定全黨大會日程和競選規則。首都圈人士和黨權候選人要求修改現行黨員投票100%的黨代表選舉方式，親尹派和嶺南圈對此表示反對。 黨內人士表示：“應該改善黨政關系，但龍山總統室卻由讓做就做的人組成。這能反映議會選舉結果體現的的民心嗎？”尹相現議員在當天的通話中評價道：“現在需要的是革新型人選，但幾乎沒有具有非尹錫悅色彩的人，也沒有參加首都圈險地競選的人士或政治新人，從這壹點來看，存在不足之處。”壹名二次當選議員也指出：“不再是親尹，而是由‘專業親尹’‘全尹’派人士組成了。”

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