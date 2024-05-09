754萬億韓元規模的半導體投資速度戰，“韓國隊”暫時落後. May. 09, 2024 08:06. by 郭道英 now@donga.com. 據悉，截止到2030年，美國、日本、歐洲、臺灣將共吸引754萬億韓元規模的半導體制造設備投資。這是不分企業和國籍，拿出天文數字般的補貼來吸納投資的結果。但是，韓國以三星和SK兩大企業為中心，只制定了到2047年的中長期發展藍圖。有人擔心，韓國在速度戰中落後，6年後美國、日本、歐洲等地將陸續建立半導體制造工廠，半導體世界版圖可能會發生劇變。 8日，《東亞日報》與產業研究院壹起收集了2021年至今3年間發表的美國、日本、歐洲、臺灣半導體相關制造設備投資計劃，結果顯示，總投資規模達到了5524.18億美元（約754.4萬億韓元）。2021年是以新冠病毒為契機，半導體供需困難席卷全球，供應鏈的重要性凸顯的時期。這些投資預計將在2030年左右完成。 美國在3年內吸引了3256億美元以上的半導體投資，以壓倒性的優勢領先。歐洲（884億美元）、日本（723億美元）和臺灣（661億美元）緊隨其後。傳統上半導體制造供應網薄弱的美國、日本、歐洲從經濟安保角度出發，支付巨額補助金，吸引了半導體投資。結果，在相關國家公布的全體投資額中，30~80%是海外企業投資。 但是韓國隊在速度戰中落後了。今年1月，政府宣布，三星電子和SK海力士將在京畿龍仁、平澤等地投資622萬億韓元，建立半導體集群。但是，由於是持續到2047年的超長期計劃，因此根據市場情況，不確定性很大。另外，這也是依賴三星電子和SK海力士兩家企業的發展藍圖。 過去，半導體產業通過“美國的設計、日本、歐洲的裝備、東亞的制造”實現了全球分工。但是現在各國為了吸引制造工廠而拼死拼活，開始了無限競爭。產業研究院副研究委員慶熙權（音）警告稱，“未來30年將是美國從亞洲回收尖端制造基礎的時間。”

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