把“作業”拋在壹邊的第21屆國會，民生法案接連面臨廢除危機. May. 06, 2024 07:50. by 趙權亨記者、尹明真記者、李承宇記者 buzz@donga.com、mjlight@donga.com、suwoong2@donga.com. 隨著第21屆國會本月29日任期結束，《高放射性廢棄物管理特別法》《存款人保護法》《流通產業發展法》《國家財政法》等滯留在國會的民生法案及產業界相關爭議法案面臨全部廢除的危機。朝野政黨原計劃在任期結束前再舉行壹次全體會議，處理提交的法案，但由於在野黨單獨強行處理《蔡上等兵特檢法》，執政黨表示“難以配合剩下的國會議事日程”，事實上宣布“抵制”，因此連正式會議能否舉行都不明朗。即使相關法案在第22屆國會上再次被提議，考慮到國會組建委員會協商被推遲的可能性等，法案處理被推遲不可避免。 據政界5日透露，目前滯留在國會政務委員會的《存款人保護法》修改案如果在第21屆國會任期內不能通過，將在8月份日落。如果超過這壹時間，各行業的存款保險金率將下降到銀行0.05%、證券0.10%、儲蓄銀行0.15%等，但政務委員會圍繞《民主有功者法》處理過程發生沖突，提交給法案審查小委員會後立法討論處於停滯狀態。有人擔心，原定今年底日落的國家戰略設施投資額稅額減免延長到2030年的《租稅特例限制法》如果被提交到下屆國會，稍有不慎就會超過期限。 被擱置在常任委員會階段的法案也很多。制定選定和設置使用後核燃料處理設施用地依據的《高放射性廢棄物管理特別法》因共同民主黨反對政府擴大核電站的基調，被移交到了朝野院內代表協商桌前。如果大型超市進行通信銷售可排除義務休業和營業時間限制的《流通產業發展法》，因在野黨以傳統市場和小工商業者的損失為由表示反對，未能達成協議，目前處於擱置狀態。 作為尹錫悅政府國政課題、將年財政赤字幅度限制在國內生產總值3%以內的《國家財政法》，共同民主黨以遺漏支出結構調整方案等為由表示反對，目前被擱置在企劃財政委員會小委員會。另外，規定人工智能概念、提出確保產業培育和穩定性方向的《人工智能基本法》、恢復2021年日落舊汽車報廢後購買新車時減免70%個別消費稅的《稅收特例限制法》也未能越過常任委員會的門檻。

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