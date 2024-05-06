女兒結婚時戴的帽子中包含的抗癌治療爸爸的心意. May. 06, 2024 07:50. by 史智媛記者 4g1@donga.com. “父親金成培，母親林伍祖的長女鐘熙（又名公主）。”這是1979年父親金聖培為紀念即將結婚的大女兒而寫在稿紙上的文字。父親把成年女兒稱為“公主”，其愛意溢於言表。金某不僅記錄了兩家的相見禮和婚禮，還精心地記錄了新婚旅行和新郎結婚當天的日程。金某在女兒出生的1984年，還親自為女婿起了孫女的名字，並給女婿寫信。 國立民俗博物館為迎接家庭之月，從上月30日開始在企劃展示室2內推出了講述父親故事的企劃展《父親》。在由3部以外的采訪空間、收集資料空間等構成的豐富多彩的展示會上，可以看到包含144名父親心意的收藏品和資料等150多件物品。 特別是在第二部《最近的爸爸&老虎爸爸》中，可以感受到茶山丁若鏞（1762~1836年）對子女們的愛。被流放至全南康津的丁若鏞在1810年夫人洪氏送來的剪下霞光裙子制作的書帖《霞帔帖》中寫下了要傳達給子女們的文章。主要記載著“修身養性，勤儉生活”、“掌握學問和處世之道，以備日後”等教訓。博物館學藝研究師卞貞淑（音）表示：“朝鮮時代的父親似乎非常嚴厲，但對子女的愛不亞於現在的父親。”2010年被指定為寶物的《霞帔帖》為了保存管理，將只公開到本月13日。 另外還可以看到1934年金教哲（1880~?）為紀念兒子正玉的周歲而制作的《千人千文字文》。 這是以希望將千人的智慧傳給孩子，成為優秀的人的心情，拜托千名熟人壹個字壹個字制作的千字文。 在名為“百人記憶”的資料空間裏，可以看到100名市民回憶起父親的往事，捐贈給博物館的物品。女兒鄭多絮（33歲）捐贈了父親在治療癌癥後的第壹次也是最後壹次旅行中買給她的扇子。鄭某說：“對於在旅行地的炎熱天氣裏感到疲憊的我來說，這是父親給我買的扇子”，“每年夏天都會想起和父親壹起旅行，記得父親的愛。” 兒子李建旭（53歲）珍藏著1995年出國留學時父親贈送的鋼筆。李某說：“30年來，我壹直用這支筆記錄和寫文章”，“（用鋼筆寫的文章）雖然褪色了，但看起來有些古色古香。” 除此之外，皮鞋、工資袋等讓人想起父親辛苦掙錢的樣子的收藏品也多種多樣。像為了隱藏因抗癌治療而稀疏的頭發，在女兒婚禮上戴的帽子壹樣，讓人心潮澎湃的收藏品也很多。 此外，還可以欣賞到1996年售出100萬冊掀起熱潮的金正賢的小說《父親》、2004年推出的童謠《爸爸加油》等有關父親的圖書和音樂。另外，通過展位上設置的兩臺撥號電話，分別可以聽到的父親給子女和子女給父親留下的原聲也給人以淡淡的感動。該展會將舉行到7月15日，免費參觀。

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