美媒：“比爾·蓋茨仍是微軟的幕後實權人物”. May. 01, 2024 07:31. by 金允珍記者 kyj@donga.com. 美國財經媒體《商業內幕（Business Insider）》4月29日報道稱，2020年退出經營壹線的微軟創始人比爾·蓋茨（69歲，照片）主導了人工智能企業“開放人工智能”和微軟簽訂合作夥伴關系等，對公司仍然發揮著巨大影響力。特別是蓋茨從2016年開始與開放人工智能首席執行官薩姆·奧爾特曼接觸，在微軟與開放人工智能的合作、奧爾特曼回歸開放人工智能等方面也起到了相當大的作用。 該媒體援引微軟的前任和現任高層管理人員的話報道說，蓋茨對微軟的戰略制定、高層管理人員聘用等行使著相當大的影響力。壹名前任高管表示：“不僅是微軟首席執行官薩提亞·納德拉，整個高層管理層都高度依賴蓋茨。每當發生重大變化時，都需要他的意見。”另壹前任高管表示：“最近微軟的成功讓納德拉脫穎而出，但背後總是有蓋茨。” 首次接觸開放人工智能的超大型語言模型GPT-4的外部人士也是蓋茨。《商業內幕》表示，2022年蓋茨與奧爾特曼壹起向開放人工智能提出了建立能夠通過大學水平生物學考試的人工智能模型的要求。當年8月，奧爾特曼在蓋茨家中吃晚飯時展示了GPT-4。蓋茨看到GPT-4通過考試後說，“這是人生中看到的最驚人的發布”，受到了沖擊。據悉，此後他向納德拉建議，將人工智能整合到MS 365產品群中。 蓋茨和奧爾特曼的交情也在持續。《商業內幕》表示，“兩人是好朋友”，奧爾特曼認真對待蓋茨的意見，並經常進行咨詢。 蓋茨1975年與保羅·艾倫共同創立了微軟，到2000年為止壹直擔任首席執行官，之後擔任董事會主席等職務，於2020年3月完全辭職。當時蓋茨與下屬女職員發生不正當關系，被逐出微軟董事會，成為離婚契機，相關報道接連不斷。

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