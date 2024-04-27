外媒：“賺錢的K-POP產業陷入權力鬥爭泥潭”. April. 27, 2024 07:47. by 李智潤記者、周賢宇記者 asap@donga.com. 美國CNBC、日本經濟新聞和共同社、路透社等主要外媒也詳細報道了韓國最大的唱片企劃公司HYBE和旗下廠牌兼女子組合NewJeans的所屬公司ADOR的代表閔熙珍展開的攻防戰。 特別是將此次事件視為“收益性高的K-POP產業中發生的權力鬥爭”，擔心事態的長期化及HYBE業績惡化的可能性。據預測，HYBE在K-POP產業率先引進的“多廠牌戰略”也將遭受巨大打擊。 實際上，HYBE於26日以瀆職等理由告發了閔代表。最近連日來持續下跌的HYBE股價當天也下跌了4.95%。 路透社26日（當地時間）介紹說，此次事件是“沖擊賺錢的（lucrative•利潤豐厚的）K-POP產業的最新紛爭”，並預測此次事件將成為K-POP產業增長的標尺。特別是韓國證券界分析稱“K-POP產業正在經歷成長痛”，並引用了“這將成為K-POP業界保護藝人和知識產權的契機”的選段。 《日本經濟新聞》報道說：“雙方都強烈批評對方。矛盾有可能陷入泥潭，影響業績。”有人提出，預定於下月24日發行新單曲的NewJeans的活動也有可能受到某種打擊。日本共同社也報道說，NewJeans成員們認為閔代表是母親，並稱“有人擔心NewJeans的活動”。 CNBC詳細介紹了HYBE的“多廠牌戰略”，並表示代表偶像“BTS”因成員們入伍而處於空白期期間，ADOR等下屬的廠牌起到了牽引HYBE收益的效果。但是，從此次事件中可以看出，隨著HYBE和旗下廠牌之間發生家庭糾紛，現有的成功公式可能行不通。 美國音樂媒體Billboard、法新社等25日詳細報道了閔代表的記者招待會。Billboard評價稱“閔代表召開了2個多小時的有感情的（emotional）記者會”，“在NewJeans即將回歸之際，雙方主張‘這是為了NewJeans的最佳選擇’，並投入了戰爭。”法新社還介紹了HYBE方面批評閔代表從巫師那裏接受了經營指導等內容。 26日，首爾龍山警察署接到了對閔代表等的HYBE方面的舉報信。提出的嫌疑是業務上的瀆職。警方相關人士表示：“檢舉人及被告人的出席日程等還沒有確定。”

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