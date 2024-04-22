用新技術防止高齡駕駛者油門操作失誤. April. 22, 2024 08:12. by 特別采訪組 /. 今年2月29日下午5時左右，在首爾恩平區延新內站附近。79歲男性駕駛的車輛因疑似誤踩油門踏板事故瞬間，撞向其他車輛和市民，導致每天在延新內市場撿廢紙的壹名老人死亡，13人受傷。去年3月造成4人死亡、17人受傷的全北淳昌郡農協工會會長投票所事故，也是因為74歲高齡司機駕駛1噸卡車時操作失誤。據悉，司機在接受警方調查時陳述稱，“將油門踏板誤認為是剎車而失誤”。 在65歲以上高齡司機500萬名時代即將到來之際，像這樣因油門踏板操作錯誤等而發生的事故每年都在增加。專家建議，應該討論引入能夠防止此類事故並保護生命的駕駛員踏板故障防止裝置等“良好移動性”技術的制度化方案。 據警察廳介紹，65歲以上的高齡司機從2020年的368.2632萬名增加到2023年的474.7400萬多名，3年間增加了約42%。預計到2030年和2040年將分別猛增到725萬人和1316萬人。警方相關人士表示：“到2025年前後，高齡司機將突破500萬人。”與此同時，老年駕駛員的交通事故也在逐年增加。三星交通安全研究所的研究結果顯示，2020年至2023年，65歲以上高齡者的追尾事故年均增加14.4%。 因此，有人指出，不僅需要高齡駕駛者交還駕照的政策，還需要通過移動出行新技術制定對策。三星交通安全研究所責任研究員張孝錫（音）表示：“應該考慮實施僅限於高齡駕駛者或農漁村車輛等的方案，通過操作裝置以便在他們踏板錯誤操作突然把油門踏板踩到底時自動控制速度。”

한국어