韓元大貶值，匯率比金融危機前更進壹步暴漲. April. 22, 2024 08:12. by 申亞衡記者 abro@donga.com. 今年以來，韓元兌美元匯率上漲超過7%（直接標價法•韓元貶值），正威脅著飽受高物價困擾的民生經濟。這壹匯率升幅超過了遭遇國際貨幣基金組織（IMF）外匯危機和全球金融危機的1997年、2008年年初的上升幅度。 不能斷定最近匯率暴漲是像過去壹樣的危機前兆現象。這是因為，本輪的匯率暴漲是由美聯儲（Fe誒）的高利率長期化和中東動蕩交織在壹起的全球“美元王”（美元超強勢）現象造成的。但是，對外依存度較高的韓國經濟面對高利息、高物價、高匯率的“三高危機”總是很脆弱。有人擔心，議會選舉後把“民生”作為國政最優先課題的尹錫悅政府如果把不住舵，可能會卷入風波，再次面臨經濟危機。 21日，據韓國銀行透露，19日以1382.2韓元收盤的韓元兌美元匯率比去年年末（1288.0韓元）上漲了7.3%。這是自1990年3月引入市場平均匯率制度（外匯經辦銀行根據韓元和美元的行情調整匯率的制度）以來的最大升幅。外匯危機前的1997年1月1日~4月19日，匯率僅上漲了5.8%。發生全球金融危機的2008年同期上升了6.8%。同年9月，美國投資銀行雷曼兄弟申請破產，全球金融危機正式爆發。 此前的16日，韓元兌美元匯率時隔17個月再次突破了1400韓元。最近韓元兌美元匯率暴漲，基本上是因為美元的強勢。隨著美國經濟以堅實的消費和雇傭為基礎享受“獨自繁榮”，預計美聯儲的降息將被推遲，導致美元價值上升。再加上以色列-巴勒斯坦武裝沖突、以色列和伊朗之間的沖突等地緣政治危機加劇，也助長了安全資產美元的需求。 據調查，在全球範圍內出現“美元王”現象的情況下，韓元價值比實際美元價值上升部分還要低。截至本月19日，美元指數與主要6國貨幣相比上漲了4.7%。韓元價值又下跌了2.6%。 梨花女子大學經濟學系教授石炳勛（音）解釋說：“特別是韓國作為全部進口原油的國家，隨著中東局勢的不穩定，高油價帶來的打擊更大，因此韓元或只能進壹步貶值。”

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