巨大在野黨“立法獨行”愈演愈烈. April. 19, 2024 08:06. by 安圭英記者、李相憲記者 kyu0@donga.com、dapaper@donga.com. 包括由共同民主黨主導的、去年被尹錫悅總統行使否決權的《糧食管理法》在內，《農產品價格穩定法》等5個法案18日被單獨提交到國會全體會議。共同民主黨的方針是，乘著4月10議會選舉壓倒性勝利之勢，在還剩壹個多月的第21屆國會任期內強行處理《蔡某上等兵特檢法》《民主有功者法》等爭議法案。共同民主黨領導層還要求“編制補充預算”，以民生為突破口向政府和執政黨施壓。政界有分析認為：“這是將在第22屆國會展開（巨大在野黨）主導國會的預告片。”總統室慎重地表示：“將根據朝野政黨協商過程等進行應對。”分析認為，這壹表態是既擔心在野黨獨斷專行的情況下擔心失去政局主導權，同時也意識到了議會選舉的失敗。 國會農林畜產食品海洋水產委員會所屬的共同民主黨議員們當天上午召開全體會議，在執政黨成員不參加的情況下單獨處理了糧食管理法修改案和農產品價格穩定法、“世越”號事故受害支援法修改案等5個法案。這些法案今年2月由共同民主黨主導移交國會法制司法委員會，根據國會法，如果提交到法司委的法律後60天內不結束審查，可以作為管轄委員會在籍五分之三以上贊成處理，提交全體大會。當天，農林水產委員會19名委員中，共同民主黨（11名）和該黨出身的無黨派議員尹美香等12人全部投了贊成票。國民力量黨議員全體缺席。共同民主黨計劃23日召開政務委員會全體會議，對執政黨反對的《民主有功者法》和《加盟經營法》進行表決，並直接提交全體大會。 共同民主黨的方針是，繼續“立法驅動”直到下月底第21屆國會任期結束。該黨發言人林五卿當天表示：“從第21屆國會起，相比強行推進，我黨選擇繼續（與執政黨）協商和討論，反而受到了國民的痛責。不會出現兩次失誤。只要是為了民生，就會積極推進。” 共同民主黨領導層還為前壹天李在明代表再次提議的“向全體國民發放民生恢復補貼”制定補充預算繼續施壓。院內代表洪翼杓當天在政策協調會議上表示：“為了克服經濟危機和穩定民生經濟，朝野政黨應齊心協力編制補充預算。” 總統室相關人士擔憂地表示：“（議會選舉結果）雖然是國民的選擇，但在野黨今後會大大誇耀力量。可能會出現立法部門左右行政部門的狀況。”另壹名相關人士就共同民主黨主導的立法驅動表示：“討論總統是否行使否決權還為時尚早。將收集多種意見，決定是否行使再議要求權（即否決權）。”

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