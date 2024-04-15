英國賭博遊戲中出現李舜臣將軍圖片和國內非法流通引發爭議. April. 15, 2024 08:00. by 金夏景記者 whatsup@donga.com. 據悉，以李舜臣將軍為題材的老虎機遊戲正在全世界流通。在韓國，也可以在私人賭博網站上輕易使用。有人指出，這有可能引起人們對李舜臣將軍和韓國文化的誤解，再加上在國內非法的網絡賭場堂而皇之地進行宣傳和流通，因此存在問題。 14日，據相關業界透露，英國遊戲公司“Pragmatic Play”正在通過主頁的插槽產品介紹欄目介紹名為“YISUNSHIN”的遊戲。在網站上實行示範版本後，可以看到在49個格子裏隨機羅列的龜船、大炮、刀、弓、盾形長尾風箏等圖片。畫面右側還可以看到壹名白胡須男子身穿中國式盔甲、手持刀的樣子。49個格子像卷線輪（老虎機的豎線）壹樣轉動。如果拿到遊戲幣，“勝利屬於我。準備發射”、“為了祖國，李舜臣回來了”、“是上天的意思”等韓語通過男性聲音以柔和的語調傳了出來。畫面下端分別標有“余額”和“下註”兩個字和韓元金額。Pragmatic Play制作的該遊戲通過非法賭博網站等流通。在英國，以成人為對象的在線賭場是合法的，但在韓國是全面非法的。 如果在YouTube上搜索相關遊戲，就可以輕易確認轉播或宣傳遊戲的視頻。中獎金額不是用遊戲幣，而是用韓元標示，還介紹了Kakao Talk聊天室或私人賭博網站的鏈接。因此也可以看作是非法在線賭博廣告。 業界相關人士表示：“將拯救國家的英雄李舜臣將軍用於賭博遊戲，可能會加深對韓國文化和李舜臣將軍的歪曲認識”，“有必要加強對非法網絡賭博廣告的管制。”

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