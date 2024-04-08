國立中央博物館去年接待遊客人數居全球第6位. April. 08, 2024 08:23. by 柳原模 onemore@donga.com. 據海外藝術專刊的調查結果顯示，去年訪問韓國國立中央博物館的遊客人數在全球博物館、美術館中排名第6位。 7日，英國美術媒體《藝術新聞報Art Newspaper》對去年全球主要博物館、美術館的遊客人數進行了調查，結果顯示，國立中央博物館去年全年接待遊客418.0285萬人次。在參與調查的博物館、美術館中排名第6位。 據國立中央博物館透露，去年全年遊客人數首次超過400萬人次，創下了歷史最高紀錄。國立中央博物館從去年6月2日開始的4個多月裏，由東亞日報社等主辦，舉辦了展示英國倫敦國家畫廊藏品的特別展《巨匠的視線，朝向人》，去年國立中央博物館全體遊客人數約8.7%的36.1866萬人前來參觀。這是國立中央博物館舉辦的特別展中，遊客人數第三多的展覽。《藝術新聞報》解釋說：“韓國國立中央博物館接待遊客人數在2022年大幅反彈，去年進壹步增長。” 據統計，去年法國盧浮宮博物館共接待遊客886萬人次，接待遊客最多的博物館。其後依次為梵蒂岡博物館（676.4858萬人次）、英國大英博物館（582.086萬人次）、美國大都會藝術博物館（536.4萬人次）、英國泰特現代美術館（474.2038萬人次）等。 全球排名第六的國立中央博物館在亞洲地區排名第壹。在亞洲的博物館、美術館中，香港M+去年接待遊客279.7616萬人次，排名全球第15位，日本東京的國立新美術館排名第21位，接待遊客225.0758萬人次。據統計，去年接待遊客202.1771萬人次（同比增長12%），在亞洲居第4位，在全球居第26位。

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