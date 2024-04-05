黃金期貨價格突破2300美元大關……史上最嚴重的通貨膨脹“烏雲籠罩”. April. 05, 2024 08:07. by 李棟勛記者 dhlee@donga.com. 黃金、原油等原材料和股票、虛擬資產等主要資產價格壹起動搖的所謂“everything rally”展開，引發了人們對全球通貨膨脹再次點燃的擔憂。 3日（當地時間），據紐約商業交易所透露，6月份交貨的黃金期貨價格比前壹天上漲1.5%（33.2美元），以每盎司2315.0美元收盤。繼上月4日歷史上首次突破2100美元大關後，時隔壹個月再次突破2300美元大關。 隨著中東戰爭等地政學危險的增大，國際油價也連日呈上升趨勢。當天，6月份交貨的布蘭特原油期貨價格比前壹天上漲0.48%（0.43美元），達到89.35美元，創下了自去年10月以來的最高值。銅（3.0%）和鋁（2.1%）的價格也比前壹個交易日暴漲，刷新了最高紀錄。今年首次突破5000點的美國標準普爾（S&P）500指數自年初以來上漲9.9%，同期虛擬資產大將股比特幣暴漲了62.9%。

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