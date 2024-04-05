今明兩天事先投票……不管是求變還是審判，都要投票才能實現. April. 05, 2024 08:04. . 4月10日議會選舉的事先投票將在今明兩天內在全國3565個事先投票所進行。只要持有身份證，就無需另行申報，在全國任何地方都可以進行投票。在2016年議會選舉中，事前投票率僅為12.2%，但在2020年議會選舉中上升到了26.7%，在2022年大選中，事前投票率也增至36.9%，接近總投票率（77.1%）的壹半。在此次議會選舉之前，中央選舉管理委員會實施的調查中，有投票意向的選民中有41.4%表示將進行事先投票。 事先投票實際上可以說是走向議會選舉最後階段的最後沖刺的起點。從昨天起到了不能公開選舉相關輿論調查的“黑暗時間”，朝野都把生死存亡寄托在了團結支持層上。共同民主黨表示“高投票率就是在野黨的勝利"，很早就開始全力提高支持層的事前投票率。國民力量黨也預告了本黨候選人全員的第壹天投票，並鼓勵此前因部分人不信任而消極的事先投票參與。如果按照這種趨勢發展下去，事先投票有可能超過總投票的壹半。 在此次議會選舉中，似乎歷代都有過這樣的情況，不負責任的稅金投入公約泛濫，朝野兩黨都出現了各種涉嫌違法行為的候選人，低俗的粗話對決猖獗等，混亂不堪。雖說最近的民主患上非自由的民粹主義熱病是世界性的現象，韓國也不例外。對積極支持層的煽動、引發興奮和憤怒的政治的厭惡也達到了極點。地區、理念、世代的分裂和矛盾也壹壹如實暴露。 盡管如此，還是得去進行投票。投票是國民個人的行使主權，也是集團性的意向表示，是對政治權力的強力牽制手段。有壹段漫長的爭取投票權的鬥爭歷史. 無論是政權審判、在野黨審判、政治審判，選民的壹票都是改變未來的力量。實際上，選民的壹票可以改變選舉結果。此次，隨著朝野政黨支持層的團結日益突出，僅以幾票之差決定當選與否的勢均力敵的勝負將不在少數。 投票是選民的權利和責任。必須審判在選舉時服服帖帖地彎腰、壹旦當選就腆著肚子扭過頭去的政治家和政黨。只有這樣，才能期待未來的變化。雖然也有不少對政治漠不關心的冷淡階層，但越是這樣，越要投壹票。要查看送到每家每戶的選舉宣傳品，如果不是最好的，也要分辨出次善、次惡。而且，為了指責不妥當的政治，應該到投票場投棄權票。

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