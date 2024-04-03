中國富豪青睞的智能手機，由蘋果改成華為. April. 03, 2024 07:19. by 金喆仲 tnf@donga.com. 有預測稱，由於房地產市場不景氣、消費放緩等原因，中國經濟正在苦戰的情況下，以健康、旅遊業為中心的高級消費市場將進壹步擴大。特別是在中國高額資產家喜愛的智能手機品牌中，中國品牌華為超過蘋果位居第壹。 臺灣《聯合報》2日援引被稱為“中國版福布斯”的胡潤研究院的資料表示，據推測，今年中國高端消費市場規模比去年增加3%，約為1.66萬億元人民幣（約310萬億韓元）。高端消費市場包括高級汽車（9000萬韓元以上）、名牌服裝、手表、寶石、家電產品、豪華旅行及健康管理產業等。胡潤方面表示：“雖然高級汽車市場規模有所減少，但隨著豪華旅遊產業的快速發展，整體市場有所擴大。”研究院為了此次調查，對平均資產為4500萬元人民幣（約83億韓元）的750人進行了問卷調查。其中33人是資產超過1億元人民幣（約186億韓元）的超高額資產家。平均年齡為36歲。 據調查，今年中國高額資產家最想增加投資的領域是黃金、基金、銀行存款。似乎反映了房地產市場的業績不佳，很多人回答要減少住宅、商家等房地產投資。 在高額資產家喜歡的休閑活動中，旅行被提及最多。據分析，這是因為壹度被新冠疫情和當局的防疫措施壓制的旅行需求大幅增加。他們今年的平均休假日為24天，比去年（22日）多2天。 胡潤當天還公布了“2024年最佳品牌”排名。高額資產家們認為，自己喜歡的智能手機是華為，而不是去年為止壹直排名第壹的蘋果。據分析，這是因為美國和中國的霸權矛盾引發的愛國主義消費熱潮、當局對公務員及國營企業職員下達禁止使用外國產智能手機品牌的影響等。 對於最想收到的禮物品牌，男女受訪者均表示最想收到的禮物是法國名牌香奈兒。雖然最近中國電動汽車產業正在快速增長，但美國特斯拉被選為最佳電動汽車品牌。

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