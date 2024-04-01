醫科大學教授從今天開始減少診療和手術……“值班第二天不上班”. April. 01, 2024 07:47. by 朴星民 min@donga.com. 隨著醫科大學教授們從4月起縮短工作時間，大型醫院的診療空白將進壹步擴大。患者們擔心手術等被推遲，會不會錯過治療時機。 全國醫大教授緊急對策委員會3月30日召開記者會表示：“將從4月起調整工作時間。”緊急對策委員長方在承（音）表示：“同意以連續工作24小時後第二天白天休息為原則。為了維持重癥及急救患者的診療，決定調整各研修醫院的門診和手術。”緊急對策委員會解釋說，減少診療是為了防止醫療團隊的疲勞積累導致患者安全受到威脅而采取的不可避免的措施。 不過，是否減少診療，將由教授進行個別選擇。首爾大學醫院的壹名外科教授表示：“在急診及重癥患者手術較多的科室，很難壹律減少工作時間。”因此，減少診療很有可能以急診患者相對較少的診療科為中心，以減少門診的方式進行。此前，忠北大學醫院決定從4月起每周五中斷門診治療。全南大學和朝鮮大學醫學院緊急對策委員會也在討論在受理辭呈之前，將診療時間減少到每周52小時的方案。 圍繞減少工作，醫院管理層和教授們的矛盾也在擴大。全國醫科大學教授協議會最近向專攻醫生研修醫院院長發送了要求遵守每周52小時工作時間的公文。但是，因專攻醫生（實習醫生、住院醫師）脫離醫院等原因，每天損失10億韓元以上的醫院要求剩下的醫療人員多運營手術室，不要減少門診治療。 另外，大韓醫生協會31日召開緊急對策委員會會議，討論了集體行動方向等。醫療界擔心，如果被選為下屆會長的林賢澤（音）站在緊急對策委員會前面，政府和醫療界的矛盾將進壹步擴大。林賢澤主張“醫大名額應該減少500-1000名”等，被分類為“超強硬派”。 也有人指出，為了解決事態，政府和醫療界都應該克制相互刺激的尖銳聲音。圓光大學醫學院教授會緊急對策委員長姜弘濟（音）對保健福利部第二次官朴敏守主張：“他無視醫生，言辭粗暴，使事態惡化，應該退出與媒體打照面。”朴敏守出面表明有關醫生集體行動的政府應對立場，與醫生們產生了矛盾。

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