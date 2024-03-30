為阻止ASML轉移到海外，荷蘭政府將通過“貝多芬行動”投入3.7萬億韓元. March. 30, 2024 07:34. by 趙은아 achim@donga.com. 在全世界各國為培育半導體產業而展開“半導體戰爭（Chip War）”的情況下，荷蘭政府為了阻止本國半導體設備企業ASML的總公司轉移到海外，決定投入25億歐元（約3.7萬億韓元）。其主要內容是，大幅改善ASML總公司所在的埃因霍溫壹帶的住宅、教育、交通、電網基礎設施，並給予下調法人稅等各種稅制優惠。 據路透社等媒體報道，荷蘭政府28日（當地時間）公開了旨在阻止ASML向海外轉移的所謂“貝多芬行動”的詳細內容，並表示將支援25億歐元。接著強調：“期待ASML在法律上、會計上，將實際總部留在荷蘭。”ASML也回應稱：“如果今日計劃得到議會的支持，將繼續與政府合作。”

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