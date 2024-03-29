美國紐約女性接連遭到“不明來由的拳打”. March. 29, 2024 07:30. by 金玹秀 kimhs@donga.com. “白天正在走路，有個男人打了我的頭。” 哈雷-凱特·麥古金（音，23歲）25日上午10時許在美國紐約曼哈頓16大街步行時遭遇不幸。突然出現壹名高大男子，用拳頭砸她的額頭，她差點暈倒在路上。網紅麥古金之後在抖音上公開了鼓包的額頭，硬咽著說：“只是走在路上而已，卻受到了攻擊。” 在紐約設計學院上學的托尼納托（音，27歲）也在同壹天在14大街被身份不明的男子打了臉。她在接受《紐約郵報》采訪時呼籲說：“不知道他在接近。（遭到攻擊後）全身都因恐懼而僵住，什麽也做不了。” 紐約街頭突如其來的襲擊不僅限於她們。她們的事故被傳開後，數十人接力吐露受害經驗說“我也被打了”。受害者都是女性，共同點是在光天化日之下走路時遭遇的。 知名人士也不例外。以奈飛人氣真人秀《真實家庭主婦》而聞名的電影演員貝瑟尼·弗蘭克爾不久前用智能手機拍攝面包店時被擊中頭部。當地喜劇演員莎拉·哈佛（30歲）19日在曼哈頓下城方向被擊中後腦勺。 隨著爭議的擴大，紐約警方27日在社交媒體X（原“推特”）上發表聲明稱：“警方非常清楚在路上遭到‘無差別拳打腳踢’的女性們的揭露。將盡全力確保安全。”警方當天逮捕了嫌疑人斯基沃基·斯托拉（40歲），並以攻擊麥古金的暴行嫌疑提出了起訴。警方還對在時報廣場等地攻擊女性的男性也下達了公開通緝令。 最近紐約的地鐵犯罪劇增，紐約州州長凱西·霍克爾派出州防衛軍，引發了“過度治安”的爭議。但是，隨著對女性的攻擊接連不斷，只暴露出了漏洞，市民們的不滿越來越大。在刊登紐約警察局聲明的X上，也有很多指責留言稱，“即使逮捕，也會很快被釋放，再次犯罪”。哈佛在接受NBC采訪時坦言：“受害後最無法忍受的是在哪裏都不安全的感覺。白天緊張得累，晚上很難入睡。”

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