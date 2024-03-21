醫大擴招敲定名額分配……首爾0名、京畿仁川361名、地方1639名. March. 21, 2024 08:02. by 崔예나 yena@donga.com. 韓國政府20日公布了全國40所醫科大學（醫學院）的2025學年度入學名額。總名額從3058名增至5058名，擴招2000名，非首都地區醫大的名額比現在增加1639名，京畿、仁川地區醫大的名額增加361名。首爾地區的醫科大學連壹名都沒有增加。有分析認為，政府不顧醫生團體的強烈反對，匆忙公布各大學招生名額，實際上敲定了醫大擴招的楔子。醫大擴招是自1998年以後27年來的第壹次。 副總理兼教育部長李周浩20日在政府首爾大樓表示：“（擴招部分）2000名中，給非首都地區的大學新分配1639名，占82%，在京、仁地區分配了361名。為了克服首爾和京仁地區之間的過度偏差，首爾沒有分配擴招名額。” 全國地方據點國立大學中，慶北大學、釜山大學、全南大學等7所大學的名額統壹增加到200名，成為國內擁有最多名額的“超大型醫學院”。特別是忠北大學，現有招生名額為49人，增至200人是增加了308%。此外，名額不足50人的“迷妳醫科大學”的名額增加到了80-100人。非首都圈中等規模的醫科大學名額在100-150名之間。教育部表示，在分配標準方面，“考慮了集中安排非首都地區、強化小規模醫大力量、支援地方及非必需醫療等三大標準”。 排名最靠前的醫科大學和五大醫院（首爾峨山、首爾大學、三星首爾、塞佛倫斯、首爾聖母醫院）聚集的首爾，連壹名擴招名額也沒有分配到。保健福祉部相關人士透露背景說：“當初計劃至少安排幾個人，但有人呼籲應該進壹步考慮地區均衡原則。”據教育部透露，目前每1000人中的醫生數量，首爾有3.61名，仁川有1.89名、京畿道有1.80名。 國務總理韓悳洙當天在對國民談話中表示：“擴招2000人是消除醫生不足的最低限度的數字。根據政治損益做出妥協，最終將給國民帶來損失。” 對於政府當天的宣布，醫生團體壹致表示反對。大韓醫生協會緊急對策委員會媒體宣傳委員長朱秀浩（音）當天表示：“從今天（20日）開始，14萬醫生將齊心協力開展尹錫悅政權下臺運動。如果有必要，將與政界聯合起來。”醫協緊急對策委員會、大韓專攻醫生協議會、全國醫大教授協議會當天下午在網上舉行了首次三方會議，討論了對政府應對方案。

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