韓國婚姻壹年增加2000樁……12年來首次回升. March. 20, 2024 07:51. by 世宗=趙應亨記者 yesbro@donga.com. 去年韓國的婚姻比壹年前增加約2000樁，時隔12年再次回升。分析認為，這是受新冠疫情影響而推遲的婚事蜂擁而至的結果。特別是與外國人的婚姻猛增3000樁，帶動了婚姻的整體增加趨勢。但大部分孩子都出自已婚夫婦家庭，被認為是新生兒數先行指標的新婚數量，連續3年停留在19萬件左右。 統計廳19日發布的《2023年婚姻、離婚統計》顯示，去年婚姻為19.3657萬樁，比2022年增加1.0%（1967樁）。婚姻數量比前壹年增加是自2011年以來的第壹次。 婚姻數量從2012年同比減少0.6%開始，到2022年壹直呈減少趨勢。發生新冠疫情的2020年比前壹年銳減10.7%，第二年2021年再度減少9.8%，每年婚姻數量首次跌破20萬名。雖然去年婚姻數量再次恢復增加趨勢，但自2021年（19.2507萬件）以後連續3年停留在19萬樁左右，未能恢復到新冠疫情之前的水平。 婚姻數量的反彈能否持續還是個未知數。去年11月、12月的婚姻數量分別比壹年前減少4.4%和11.6%。通常很多夫妻都想在過年之前登記結婚，導致年底婚姻數量呈增加趨勢，去年上半年（1月-6月）婚姻數量比下半年（7月-12月）多9700樁。統計廳人口動向課長林英日（音）表示：“今年婚姻數量增加反映了新冠疫情時期被推遲的結婚的需求，因此為了判斷婚姻是否會持續增加，需要觀察今年的趨勢。” 婚姻數量呈增加趨勢，國際婚姻的影響很大。去年與外國人結婚的數量為1.9717萬樁，比前壹年增加了18.3%（3051樁）。國際婚姻的數量在全體婚姻中所占的比重為10.2%，自2010年（10.5%）以後時隔13年再次超過10%。國際婚姻比前壹年增加3051樁，但整體婚姻數量僅增加1967樁，這是因為韓國人之間的婚姻減少了1084樁。 特別是韓國男性和越南女性之間的婚姻數量為4923樁，比壹年前增加48.3%，增幅最大。統計廳認為，新冠疫情之後的恢復過程中，與婚姻相關的外國人入境者正在增加。國際婚姻在因新冠疫情而采取禁止入境措施的2020年和2021年分別減少35.1%和14.6%，2年間共減少1.0541萬樁。 初婚平均年齡呈上升趨勢。去年的平均初婚年齡，男性為34.0歲，女性為31.5歲，分別比壹年前上升0.3歲和0.2歲。與10年前相比，分別增加1.8歲和1.9歲。這是自1990年制定相關統計以來的最高水平。 去年離婚數量為9.2394萬樁，比壹年前減少0.9%。離婚數量從2020年起連續4年減少。據分析，從2010年初開始，隨著婚姻數量的持續減少，離婚數量也隨之減少。

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