曼蘇爾開始收購擁有165年歷史的英報社……英國政府急忙出面阻止. March. 15, 2024 08:11. by 洪禎秀 hong@donga.com. 阿聯酋（UAE）雖然推進收購英國權威日刊《每日電訊報The Daily Telegraph》，但英國政府急忙推進阻止該法案。在立法空白期中，具有165年歷史的象征性媒體險些落入海外資本手中。 英國文化部長史蒂芬•帕金森13日表示，將提出阻止其他國家政府擁有或控制英國媒體資產的法案。不過此法案不適用於廣播公司，只要得到王室的同意，就可立即生效。 此次措施是在美國私募基金“紅鳥資本（RedBird Capital Partners）”和阿聯酋的私募基金“國際媒體投資公司（IMI）”的合作投資公司“紅鳥IMI”推進收購擁有《每日電訊報》等的“電訊媒體集團（TMG）”的情況下推進的。 紅鳥IMI由現任阿聯酋總統的弟弟、英格蘭足球超級聯賽（EPL）“曼城”俱樂部主席、著名的巨富UAE副總理謝赫•曼蘇爾•本•紮耶德•阿勒納哈揚持有全部股份的75%。去年，以償還TMG擁有的巨額負債為代價，簽訂了收購經營權的合同。 但是，紅鳥IMI計劃以6億英鎊的價格收購TMG的消息傳開後，以保守黨為中心，出現了“獨裁國家試圖對英國媒體行使影響力”的強烈反對。《每日電訊報》創刊於1855年，與現任執政黨保守黨（托利黨）關系密切，被稱為“托利graph”，是英國的代表性保守媒體。 《金融時報》（FT）等英國媒體預測，如果認為“外國政府可能會產生支配性影響力”，相關法案將包含切斷媒體企業收購的內容。目前在英國，沙特阿拉伯出身的投資者持有日刊《獨立報》的部分股份，但此次法案不會追溯適用於過去的交易。 在收購推進過程中壹直表示不會參與經營的紅鳥IMI方面當天表示：“對英國政府的措施感到非常失望。”Telegraph預測：“紅鳥IMI可以將持有股份的比率降低到新法律規定的水平以下，再次挑戰收購。”

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