德國聯邦軍的強敵是“低出生率”. March. 13, 2024 07:54. . 上周法國巴黎到處張貼著從未見過的海報。上面的文字寫著：“馬克龍，我們不會為烏克蘭而死！”這是法國總統馬克龍上月26日暗示有可能向烏克蘭派兵後，對此表示反對的市民們打出的標語。壹些人還組織了反對法軍派兵的集會。馬克龍對強烈的反對感到驚訝，表示“目前沒有派兵計劃”，出面平息事態，但市民們的憤怒並沒有平靜。 像這樣，最近歐洲對戰爭的不安感和危機感非常高。鄰國德國更是如此。因為2022年2月入侵烏克蘭的俄羅斯正在加大對西方的核威脅強度，但德國的軍隊卻急劇縮小。記者最近來到德國陸軍最大的駐紮地下薩克森州蒙斯特市時，在當地見到的市民們說：“軍隊規模變小了，擔心壹旦發生戰爭，會如何應對。” 在今年11月的美國大選中尋求連任的美國前總統特朗普正在加劇這種危機感。他威脅要瓦解歐洲防衛的核心——北約。他還經常暗示，如果再次執政，將不向烏克蘭提供壹分錢援助。如果烏克蘭崩潰，就不能排除俄羅斯侵略威脅擴散到其他歐洲國家的可能性。 火燒眉毛的德國急忙開始培養軍隊。俄羅斯入侵烏克蘭後，德國宣布國防力量進入“歷史轉折點”，並制定了1000億歐元（約144萬億韓元）的國防特別加強費。國防預算也將增至原來的2倍。 盡管如此，德國國防部表示，以2023年為基準，聯邦軍隊反而減少了約1500人。因為被貼上引發兩次世界大戰的“戰犯國家”的標簽，德國長期以來在增加軍備上保持克制。再加上經歷和平時期後兵力需求減少，2011年廢除征兵制轉為募兵制，造成的影響也很大。 最不可抵擋的不可抗拒力，是低出生率導致的人口減少。即使為了增加軍人而大幅擴充軍費、恢復征兵制，在急劇減少的人口面前，也是無藥可救。以2021年為基準，德國的合計生育率（預計壹名女性壹生中生育的平均新生兒數）為1.58名。為了解決這種危機，德國正在討論恢復征兵制和允許外國人入伍的方案。 同壹年，合計生育率只有德國壹半的韓國（0.81名），情況更加危險。據預測，隨著20歲男性人口的減少，新兵力規模將從2022年的27萬人減少到2040年的16萬人。雖然很多人已經忘記，但韓國仍然是停戰國家。 過去，即使本國軍隊不足，在發生緊急情況時也可以期待同盟的幫助。但這種期待被認為是天真的想法的時代已經到來。如果特朗普再次執政，不能排除像執政第壹期壹樣打出撤走駐韓美軍這張牌的可能性。美國也很有可能要求韓國自行維護本國安全，並大幅增加防衛費分攤額。 由於烏克蘭和中東爆發“兩場戰爭”，西方主要國家的武器和財源已經枯竭。到處都彌漫著“現在處理自己的安保問題都忙不過來”的看法。因此，生育率“倒數第壹”的韓國應該慎重地接受外媒“韓國軍隊的最大敵人是低出生率”的警告，盡快制定對策。

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