小儿青少年科医生的心声. March. 11, 2024 07:55. . “小兒不是小大人。”—洪昌的《小兒科學》中 我個人也很喜歡開啟小兒科學教科書序幕的著名句子。這是因為，在用壹句話表現小兒科學特征的同時，似乎也表現出了兒科醫生對特殊診療的自豪感。生長、發育中的兒童不能以與成人相同的生理機制驅動，而且兒童的體重或身高不能以成人對比比率計算，減少藥物的劑量。因此，小兒青少年科醫生們對小數字也很敏感，也許更仔細地觀察孩子的狀態。 最近經常聽到此前經常開的兒童用藥品斷貨的消息。在實際診療現場，與以前不同，很難開出包含自己獨有秘方的藥物。為了給孩子們開藥，我會在圖表上單獨記錄“喜歡草莓味”、“不能吃粉末藥”、“嚼著吃的藥吃得很好”等筆記。即使成分相同，只要考慮到孩子們的喜好和傾向，開藥方，給孩子餵藥的監護人也會很容易，孩子們也會毫無排斥感地吃精準劑量的藥，很快好轉。即使成分相同，只要開出商品名稱不同的藥，孩子們就會壹下子察覺到。即使不說仿制藥的功效和效果如何等大話。因此，孩子們的藥質地和味道多種多樣的情況很多。 事實上，由於兒童用藥的穩定性不能直接在孩子們身上進行試驗，所以很多情況下，會調整在成人中確保穩定性的藥物的劑量後註射。因此，有時還會給孩子們開0.166克或0.3毫升等細微的劑量藥粉或糖漿。在兒童用藥經常斷貨的情況下，不得不增開這種處方。 最近，每當提到必需醫療或低出生率的問題時，都會提出小兒青少年科的問題和對策，但對於實際診療現場的醫生和患者來說，壹丁點兒藥也可能為成為重要問題。小兒青少年科醫生只是想再次給前來就診的孩子們開孩子喜歡吃的藥。

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