回歸的柳賢振、首次引入的“機器人裁判”……職業棒球令人欣喜. March. 09, 2024 07:39. by 姜泓求 windup@donga.com. 國內職業棒球的春天即將到來。KBO聯賽的10支球隊將於9日下午1時在水原（LG-KT）、社稷（SSG-樂天）、昌原（KIA-NC）、大田（三星-韓華）、利川（KIWOOM-鬥山）等全國5個球場展開季前賽比賽。鬥山隊因內部施工，到13日為止不能使用主場首爾蠶室球場，因此將在發展聯盟（二線隊）球隊的安樂窩京畿利川市熊公園開始季前賽日程。 此次季前賽將持續到常規賽開幕三天前的19日，除KIWOOM隊和LG隊外，其余8支球隊將各進行10場比賽。20、21日在首爾高尺巨蛋體育場舉行的美國職業棒球大聯盟（MLB）“首爾系列賽”即將到來之際，KIWOOM隊將與道奇隊交鋒（17日）、LG隊將迎戰聖地亞哥教士隊（18日）。因此比賽場次比其他球隊少。 在季前賽之前，最受關註的選手當然是“韓國怪物”柳賢振（37歲•韓華）。以8年總額170億韓元蓋章的柳賢振計劃參加12日在大田球場與起亞隊的比賽和17日在社稷球場與樂天隊的比賽。這是考慮到23日在蠶室球場與LG隊進行的揭幕戰上首發出場的日程。柳賢振在7日的球隊隊內練習賽中也以首發身份登上投手踏板，打滿3局（1個被安打、失1分），最高投球時速達到143公裏。 新執教的主教練們也將在球迷面前首次亮相。SSG隊主教練李崇勇（53歲）和起亞隊主教練李杋浩（43歲）即將作為主教練出道，此前帶領鬥山隊連續7年進軍韓國大賽（2015~2021年）的金泰亨（57歲）也將作為樂天隊主教練重新出發。樂天隊將於11日和12日在社稷球場對陣鬥山隊。2021年作為KT團長帶領球隊首次獲得韓國系列賽冠軍的李崇勇主教練也將於11、12日在客場水原球場與KT隊相遇。韓華隊的安致弘（34歲）、三星隊的金載潤（34歲）等自由簽約選手（FA）和通過第2次選秀轉會到球隊的韓華隊的金江瑉（42歲）、KT隊的禹奎瑉（39歲）等也將身穿更換的球衣站在球迷面前。本賽季新引進的規定、規則也將在季前賽上原封不動地適用。通常被稱為“機器人裁判”的壞球、好球自動判定系統（ABS）也將從季前賽開始引進。在韓美日職業棒球1隊舞臺上正式引進ABS尚屬首次。在球隊隊內練習賽中經歷過ABS的柳賢振滿意地表示，“幾乎和預想的壹樣出現了Call（判定）。”KBO期待通過季前賽，ABS判定準確性從目前的1%提高到96%以上。此外，壘區橫縱向長度將從現有的各15英寸增加到MLB壹樣的18英寸，增加3英寸（7.62厘米）。隨著盜壘的增加，期待充滿逼真感的比賽將會增加的呼聲很高。防守移位限制規則也將從季前賽開始適用。季前賽不僅是所屬選手，培養選手也可以參加，沒有出場人員限制。不進行加時賽和壹天雙賽，因下雨等原因出現取消比賽的狀況，不會進行重賽。

한국어