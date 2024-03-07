朝野“無緣故閃電公推”……候選人們急忙接受“公約課外輔導”. March. 07, 2024 07:26. . 在朝野政黨4月10日議會選舉公推進入最後階段的情況下，與相關選區沒有任何緣故卻突然得到公推的“無緣故公推”事例層出不窮。首爾瑞草乙選區再選議員樸成重在候選人競爭中落敗，被安排在京畿富川。沒有申請公推的首爾陽川乙三選出身的前國民力量黨議員金容兌成了京畿高陽丁候選人。在江原道三次當選國會議員、壹次當選道知事的前民主黨議員李光宰在準備鐘路參選的過程中，落後於其他候選人，得到了京畿盆唐甲的公推。作為民主黨光明候選人兩次當選，4年前作為國民力量黨候選人參加釜山選舉的前議員李彥周回到共同民主黨，正在參加京畿龍仁丁黨內競選。 雖然各政黨解釋說，從選舉戰略上看，這是不可避免的，但在議會選舉1個月前“拆東墻補西墻公推”，是嚴重制約選民選擇權的事情。也就是說，將對我的地區、我的生活產生4年影響的國會議員候選人，連了解其如何看待我們地區的看法的時間都沒有，就被強制要求做出選擇。各政黨似乎只關心阻止議會選舉得票和公推失敗引發的黨內矛盾。很難看出他們心中有從選民角度剝奪挑選權利的認識。 雖然候選人也傾向於拆補強過落選，但同樣荒唐。要突擊學習壹個月的時間去熟悉胡同、地區、人們都完全陌生的地方。因此，很難想象與選區居民經過長時間的交流後制定的針對性公約。只能是接受市議員區議員的速成課外輔導，重復他們過去的公約。他們“將負責選區生活”的決心只能是空洞的。幾名候選人甚至說“在我看來也太不像話了”，情況非常荒唐和嚴重。 壹想到議會選舉以後，這種“拆東墻補西墻”的公推就會使政治本身倒退。被公推到1個月前還從未想象過的地方，選舉過後他們會壹直留在那裏進行政治嗎?如果這樣，4年後可能又會有人以戰略公推和險地參選的名義再次飛臨這壹選區。最重要的是，無緣故閃電公推是降低地區選民投票價值的事情，也是破壞以選區為基礎選出代表組成國會的選舉制度精神的事情。

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