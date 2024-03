“白發芭比”103歲美國時尚達人阿普菲爾去世. March. 04, 2024 08:15. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 白發加上大框眼鏡,鮮紅的嘴唇……美國室內設計師兼時尚達人艾瑞斯•阿普菲爾(照片)1日(當地時間)去世。享年103歲。 《紐約時報》(NYT)等媒體報道說,美國紐約社交界名人阿普菲爾當天在其位於佛羅裏達棕櫚灘的家中死亡。阿普菲爾以展現華麗的顏色和風格的服裝、脖子和胳膊上纏著的果敢的飾品等個性十足的時尚世界而聞名。 1921年出生於紐約的阿普菲爾在20世紀50年代與丈夫卡爾•阿普菲爾壹起成立了公司“Old World Weavers”,並擔任室內設計師。繼成功拿下電影演員葛麗塔•嘉寶、化妝品界巨頭雅詩蘭黛等顧客後,又擔任約翰•F•肯尼迪、理查德•尼克松、羅納德•裏根等9名歷屆美國總統的白宮裝修工程,名聲大振。 阿普菲爾成為時尚界的名人,作為廣告、時尚雜誌模特活躍在時尚界是在她80多歲以後發生的事。美泰公司還在2017年模仿她的樣子制作了芭比娃娃。在98歲的2019年,她與世界最大的模特經紀公司IMG簽訂了合同。 阿普菲爾在擁有300萬名以上粉絲的自己的照片墻賬號上介紹自己是“世界上最年長的10多歲青少年”。她還表達了自己的時尚觀:“多則愈好,少則愈無聊(More is more & less is a bore)。”

