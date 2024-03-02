地球的另壹邊也刮起了“風”，李政厚在MLB季前賽上轟出本壘打. March. 02, 2024 07:46. by 任寶美 bom@donga.com. 同齡朋友兼小舅子妹夫關系的“風之孫”李政厚（26歲•舊金山巨人隊）和高祐錫（聖地亞哥教士隊•照片）在美國職業棒球大聯盟（MLB）季前賽上雙雙展現出令人印象深刻的面貌，提高了人們對兩人在常規賽活躍表現的期待。李政厚在季前賽上擊出了第壹個本壘打，高右錫在季前賽上首次登場就完成了無失分的投球。高祐錫於去年1月與比李政厚小壹歲的妹妹結婚，成為LG隊前教練李鐘範的女婿。 1日，李政厚在美國亞利桑那州斯科茨代爾舉行的與亞利桑那響尾蛇隊的季前賽上，作為1號擊球手兼中堅手首發出場，取得了3次有效擊球、2支安打、1打點的成績。從第壹個擊球位開始球棒就旋轉得非常厲害。李政厚在第1局上半局將對方先發投手萊茵•納爾遜投向身體低處的曲線球轉化為右中間2壘打。雖然球數是2個好球，但李政厚的球棒轉動得非常銳利。 在第3局上半局第2個擊球位上，李政厚把球擊出了圍墻。李政厚抓住納爾遜時速94.7英裏（約152.4公裏）的快速球，使之越過了右側圍墻。這是他第二次參加季前賽後在美國舞臺正式比賽上擊出的第壹個本壘打。據測定，本壘打的速度為109.7英裏（約176.5公裏），發射角度為18度，擊球距離為418英尺（約127.4米）。這是接近猛擊球的擊球。賽後，李政厚也說：“雖然知道打得很準，但沒想到擊球飛得很低，會越過圍墻。我以為是2、3壘打，所以壹直在跑。” 納爾遜投了3局，但讓對方擊出安打的擊球手只有李政厚壹人。雖然抓住了5個三振，讓對方打出2支安打，但都被李政厚打中了。當天，李政厚成為隊內唯壹擊出多重安打的球員。納爾遜在上個賽季作為亞利桑那響尾蛇隊的5號首發上場時取得了8勝（8負）的投手。納爾遜在回答當地記者“事先得到了關於李政厚的信息”的提問時表示：“完全沒有收到任何信息，但現在才知道他是壹名非常優秀的選手。壹般的直線球都打得很好。”舊金山隊主教練鮑勃•梅爾文在當天的比賽結束後也滿意地表示，“李政厚在快速球和變化球方面均打得很好。”當天，舊金山巨人隊以1比2敗北。 連續兩場比賽擊出安打的李政厚在季前賽上的擊球率達到了0.500（6次有效擊球、3支安打）。李政厚在首次參加季前賽的上月28日與西雅圖水手隊的比賽中取得了3次有效擊球、1支安打的成績。李政厚表示，“MLB投手們的球速很快，而且個子高，放球的釋放點（出手點）也高，因此快速球看起來更快。球的移動和軌跡也各不相同”，“去年冬天為了適應MLB投手們的球做出了很多努力，現在結果似乎出來了，感到非常高興。”李政厚為了適應釋放點較高的MLB投手，上調了投球機器上球彈出的高度，進行擊球訓練。 當天，高祐錫首次身穿聖地亞哥隊的隊服參加了季前賽。在與奧克蘭運動家隊的比賽中，在以5比3領先的第8局登上投手踏板的高祐錫在1局內沒有失分。他抓住了2個三振，讓對方打出了1支安打。聖地亞哥隊主教練邁克•希爾特就高祐錫的投球表示：“把球投到了自己想要的地方。”

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