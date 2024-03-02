日本臺積電工廠是由國會議員“蓋”的. March. 02, 2024 07:44. . 上月24日，在日本熊本縣舉行的臺灣TSMC（臺積電）工廠開業儀式講臺中間站著TSMC創始人張忠謀（Morris Chang）。在其左側，執政黨自民黨國會議員甘利明和萩生田光壹並排站在壹起剪彩。 國會議員出席有意義的工廠開工儀式或竣工儀式在韓國也很常見。壹般情況下，地區國會議員都會登場，站在容易拍照的地方。三星電子平澤、華城園區開工儀式時的2015年和2018年，相關地區的朝野國會議員紛紛站上講臺。 但是，從未聽說過在半導體工廠活動中登場的韓國國會議員推進了有意義的政策。有報道稱，參加華城園區動工儀式的在野黨（當時執政黨）議員後來成為中小風險企業部長官，並找到三星電子，請求協助支援中小企業。參加平澤工廠動工儀式的執政黨議員目前擔任國會尖端戰略產業特別委員會委員長。該特別委員會成立後的10個月裏共舉行了4次會議，其中兩次是為了選拔委員長、幹事。 萩生田光壹的選區是東京，而甘利明的選區是神奈川縣。這是距離臺積電工廠所在地熊本1200多公裏遠的“別人的小區”。在日本如果想像韓國壹樣當選，比起中央政治，基層地區活動更重要。也有可能會受到“為什麽不在我們小區引進半導體工廠”的批評。那麽，他們為什麽會站上講臺呢？ 《朝日新聞》上月27日報道的“引來臺積電的真相”報道中出現了有趣的部分。2021年4月，時任日本首相棺義偉與美國總統拜登舉行美日首腦會談後發表的聯合聲明中，時隔52年首次提到了“臺灣海峽和平與穩定的重要性”。當時有分析認為，這是為了牽制中國而加強美日同盟。 日本政府的意圖稍有不同。超越單純的軍事牽制，在中國掘起的半導體領域抓住了美日合作的重點。自民黨立即行動起來。精通黨產業政策的甘利明表示，“不是（單純的）產業培育，而是要作為國家戰略承擔起來”，組建了推進半導體戰略的議員聯盟。日本前首相安倍晉三也榜上有名。曾任經濟產業相（部長）的萩生田光壹在國會上低頭表示“沒有讀懂世界潮流，沒能制定適當的政策”，並指示制定半導體戰略。對像往常壹樣工作的經濟產業省官員們強烈指責說：“不是在準備高中學藝會。” 日本政府在美日首腦會談後時隔2個月制定的“半導體數碼產業戰略”和引來臺積電就是這樣實現的。這與我們所知道的“判斷遲緩的模擬式”日本完全不同。就這樣破土動工，365天24小時不間斷施工（突貫工事）蓋的地方就是上周正式開業的臺積電熊本工廠。並不是為了拍壹張像樣的照片並制作宣傳用議政報告書而以客家人身份出席的。這是展現抓住急劇變化的全球供應網重組趨勢，積極吸引海外企業，重新成為世界半導體供應網中心的狠毒信念的舞臺。 韓國的情況又如何？只有以膚淺的政治工學計算，將京畿南部命名為“半導體帶”的選舉戰略。如何應對唯有勝者才能生存的“半導體戰爭”的國家戰略在朝野議會選舉戰略中無處可尋。瞄準在半導體工廠工作的2030票，倉促引進大企業高管出身人士進行戰略公推和在全球供應網重組趨勢中認真摸索韓國的出路是完全不同的問題。

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