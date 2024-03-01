與尹總統見面的紮克伯格CEO：“降低對TSMC的依賴度……將與三星合作”. March. 01, 2024 07:28. by 李相憲記者 dapaper@donga.com. 29日，Meta（原臉書）首席執行官（CEO）馬克•紮克伯格會見尹錫悅總統，表明了降低對臺灣半導體企業TSMC的依賴比重，擴大與三星合作的意向。 當天，紮克伯格在龍山總統室與尹總統進行的30分鐘左右的交談中表示：“三星作為（半導體）晶圓代工大型企業，在全球經濟上占有非常重要的地位，因此這壹部分可能成為與三星合作的重要亮點。”總統室高層相關人士表示：“（紮克伯格CEO）談到了在目前這種脆弱性、揮發性高的時期依賴臺灣TSMC的問題。”據悉，紮克伯格CEO在說明國際局勢時，使用了意味着“揮發性”、“變化無常”的單詞（volatile），令陪同人員大吃壹驚。也有分析認為，考慮到美中供應網競爭、兩岸關系不穩定帶來的風險，有意降低對TSMC的依賴度。 對此，尹總統回答道：“為了營造在AI半導體、系統半導體領域實現投資的生態系統，政府正在對三星電子可以投資的部分進行支援。”接着尹總統強調為建立元宇宙生態系統的合作，並表示：“韓國產業已經做好了積極支援Meta想象和設計的東西的準備。”總統室高層相關人士就尹總統和紮克伯格CEO之間的對話解釋說：“在目前的地緣政治情況下，從Meta的立場來看，其宗旨也是有助於穩定對臺灣TSMC依賴度高的部分。” 尹總統親自向紮克伯格CEO提及最近在網上傳播的“假尹錫悅視頻”，並表示：“惡意利用AI的假新聞和虛假煽動、捏造是威脅自由民主主義的嚴重問題。”尹總統叮囑道：“希望像Meta這樣的大科技平臺企業能夠迅速監控假新聞和各種欺騙行為，並給予特別關註”，紮克伯格CEO回答說：“為了防止選舉舞弊，正在積極努力。”總統室表示，紮克伯格CEO舉例說，通過水印或標簽提供相關影像是否是由AI等生成的信息，從而提高透明性。 據悉，尹總統當天在介紹陪同接見的總統科學技術首席秘書官朴相昱時，強調在總統室內成立了科學技術特殊化組織，紮克伯格CEO稱贊說：“這種親和科學技術的方法非常重要。”

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