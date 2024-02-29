韓國首次出現0.65名“出生率沖擊”. February. 29, 2024 07:28. by 世宗=趙應亨記者、世宗=宋惠美記者 yesbro@donga.com、1am@donga.com. 韓國的出生率在去年第四季度（10月-12月）歷史上首次跌至0.7名以下。雖然年出生率維持在0.7名線左右，但去年新生嬰兒數為23萬名，時隔8年減少了壹半。據預測，今年的新生兒數將比去年進壹步減少，韓國將成為世界上第壹個年出生率低於0.7人的國家。 據統計廳28日透露，去年第四季度的合計生育率為0.65人，比壹年前減少了0.05人。合計出生率是預計壹名女性壹生中生育的平均新生兒數，每100對夫婦（200名）生育子女數只有65名。假設這壹出生率持續下去，原本200名的父母壹代人口到子女壹代將減少到三分之壹。 去年全年為0.72人，比前壹年（0.78人）減少了0.06人。這與與俄羅斯進行戰爭的烏克蘭相似。據烏克蘭人口統計，俄羅斯入侵的2022年烏克蘭的出生率為0.9人，而去年為0.7人。統計廳人口動向課長林英日（音）表示：“據了解，除香港等部分城市國家之外，韓國的出生率在為全世界最低。最近3年中，去年合計出生率下降幅度較大，可能是受新冠疫情期間結婚數量大幅減少的影響。” 韓國從2013年起連續11年在經濟合作與發展組織國家中處於壓倒性的最後壹名。經合國家38個國家中出生率不到1名的只有韓國。韓國的出生率還不到經合組織平均數（1.58名，2021年數值）的壹半。 去年全年韓國新生兒數比前壹年減少了19200名，只有23萬名。2015年時新生兒多達43.8萬名，時隔8年減少了壹半。從1974年92萬名的新生兒減少到了40萬名左右，花費了約40年時間，而再次減少壹半用了不到10年的時間。 政府認為，今年的出生率和新生兒數也將持續下降。去年統計廳推算的今年合計出生率為0.68名。

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