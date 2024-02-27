美國：“以色列和哈馬斯就‘釋放40名人質-停火6周’達成框架協議”. February. 27, 2024 07:25. by 開羅=常駐記者金起潤 pep@donga.com. 去年10月爆發的以色列和哈馬斯之間的戰爭很有可能在下個月伊斯蘭教禁食聖月——齋月即將到來之際進入短暫的停火狀態。據悉，美國等參與的談判團就“停火6周及釋放人質”的大框架達成協議，並協調細節內容。但是，以色列仍然沒有撤回空襲加沙最南端拉法的計劃，成為最後的變數。 美國總統國家安全事務助理沙利文25日出席美國有線電視新聞網（CNN）節目時表示：“美國、以色列、埃及、卡塔爾代表就臨時停火換人質談判的基本輪廓達成了協議。目前正在協調具體內容，期待在幾天內達成最終協議。” 據《紐約時報》報道，各國談判團上周在法國巴黎談判中制定了以“如果釋放哈馬斯約100名人質中的40多人，雙方將停火6周”為主要內容的基本方案。談判團最早將從26日開始以此為基礎繼續進行後續討論。據悉，談判內容還包括以色列為換取人質釋放約300名巴勒斯坦囚犯等內容。 《紐約時報》援引以色列政府官員的話報道說：“我們的目標是在齋月開始之前達成協議。政府在巴黎談判中接受了各種條件，為談判團在卡塔爾進行後續討論鋪平了道路。” 但以色列仍然堅持最近宣布的拉法地面行動計劃。加沙地區約有140萬名難民聚集在拉法。 如果齋月期間戰鬥加劇，所有伊斯蘭國家的反以色列情緒都有可能擴散。約旦外交大臣薩法迪25日警告稱：“齋月戰事可能會帶來災難性的後果。這將使整個伊斯蘭世界陷入爆發性的危險之中。” 美國也壹直公開反對沒有平民疏散方案的拉法空襲。沙利文也再次強調：“在沒有保護平民、提供衣食住行的明確計劃的情況下，不能進行軍事行動。拜登總統也沒有接到有關拉法攻擊計劃的報告。” 以總理內塔尼亞胡為首的以色列強硬派在停戰談判前夕不斷發表強硬言論。內塔尼亞胡當天出席美國哥倫比亞廣播公司的《面對國民》節目時表示：“如果達成協議，對拉法的攻擊將‘在壹定程度上’推遲，但最終會進行。”他表示：“只有哈馬斯從‘妄想主張’中擺脫出來，才能取得進展”，對停火談判明確了立場。

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