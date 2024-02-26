實習資格合格人員也“放棄聘用”……3月“醫療大亂”將進壹步擴大. February. 26, 2024 08:01. by 李知雲記者、全州=朴英敏記者、安圭永記者 easy@donga.com、minpress@donga.com、kyu0@donga.com. 據悉，20日因實習醫生（見習醫生、住院醫生）離開醫院而出現的醫療空白繼續擴散，在這種情況下，醫科大學畢業生大舉放棄受聘擔任大學醫院見習醫生。在第三年和第四年的大部分住院醫生（助理醫生）預計也追加離開醫院的情況下，隨著補充錄入新實習醫生的計劃也告吹，大型醫院的手術件數下降到過去10%左右的“3月醫療大亂”成為現實的可能性進壹步增大。 據醫療界25日透露，最近全國大學醫院在實習資格合格的狀態下集體放棄聘用的事例接連不斷。 三星首爾醫院相關人士表示：“123名實習資格合格者大部分表明了放棄合約的意向。”在釜山大學醫院，原計劃從下月1日開始實習的57人中，有52人向醫院提交了放棄聘用保證書。光州朝鮮大學也有36名實習預定者放棄聘用。在因實習醫生脫崗而失去“手腳”的情況下，試圖用新實習醫生填補業務空白的大學醫院從業人員嘆了口氣。 通常大學醫院都會選拔通過醫生國考的“醫生新鳥”，從3月初開始進行為期壹年的實習培訓。之後選擇專業科目，擔任3、4年的住院醫生，然後成為實習醫生。問題是，以研修接近尾聲為由留在醫院的第三年、第四年住院醫生的合同也將於本月底至下月初結束。另外，以壹年為單位簽訂合同的助理醫生，大部分也在同壹時期結束。某大型醫院相關人士表示：“教授和助理醫生兩班倒填補了實習醫生的空白，但如果高年段的住院醫生和實習醫生離開而招用實習醫生告吹，醫院也束手無策。” 雖然醫療大亂迫在眉睫，但政府和醫生團體卻持續著“強對強”的對峙。教育部計劃，截止到3月4日，在40所醫科大學接受希望名額規模後，盡快結束分配，使擴招2000人成為既定事實。教育部在相關公文中要求“以已提交資料為基礎制定”，並指示維持去年提交的擴招規模(共2251-2847人)。相反，大韓醫生協會25日在全國醫生代表擴大會議上表明了“應該從原點重新討論醫大擴招問題”的立場，之後遊行到了龍山總統室。 醫大擴招爭議也蔓延到了政治圈。共同民主黨代表（黨首）李在明當天在自己的臉書上表示：“醫大擴招適當規模為400-500名。醫生要中斷罷工，政府要中斷鎮壓秀。”對此，總統室高層負責人在與《東亞日報》的通話中正面批評說：“這是絕不容訐發生的誘導政治鬥爭的行為。這是為了擺脫黨內危機。”

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