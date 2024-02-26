史蒂芬•延再獲最佳男主角獎，包攬美國演員工會獎電視部門4個獎項. February. 26, 2024 08:00. by 柳原模 onemore@donga.com. 韓裔演員史蒂芬•延（41歲•照片)）憑借奈飛電視劇《怒嗆人生（BEEF）》在美國演員工會獎（SAG Awards）頒獎典禮上也獲得了最佳男主角獎。至此，史蒂芬•延繼上個月的金球獎、黃金時段艾美獎、評論家選擇獎等之後，今年在美國的4個主要頒獎典禮上包攬了限定劇鱷迷妳劇鱷電視電影類最佳男主角獎。 25日（當地時間）在美國洛杉磯舉行的第30屆演員工會獎頒獎典禮上，史蒂芬•延被選為限定劇鱷迷妳劇鱷電視電影類最佳男主角獎獲獎者。《怒嗆人生》的女主人公黃阿麗（Ali Wong）當天也獲得了該部門最佳女主角獎。 史蒂芬•延在當天的獲獎感言中表示：“感謝心愛的家人和《怒嗆人生》劇組。”接著，他提到自己的演技助教黛博拉說：“每次我說‘妳不懂。這好像很有韓國特色’時，她總是說‘不，這是我們所有人都經歷的事情’。那個對我來說真的很重要。” 電視劇《怒嗆人生》由韓裔導演李成鎮擔任編劇和導演，史蒂芬•延等韓裔演員大舉出演。這是壹部講述男女主人公因粗暴駕駛而引發騷亂的黑色喜劇。該作品在演員們的演技和作品性方面得到認可，在廣播界最具權威的艾美獎頒獎典禮上包攬了最佳作品獎和最佳男主角獎等8個獎項，還獲得了金球獎3冠王、評論家選擇獎4冠王等。 在當天頒獎典禮的電影部門，《奧本海默》獲得了最高獎《Outstanding Performance by a Cast》（最佳群戲獎）、最佳男主角獎、最佳男配角獎等三冠王。同時，在當天的頒獎典禮上，還介紹了回顧今年已故好萊塢演員出演作品的追悼視頻，其中包括出演電影《寄生蟲》（2019年）等的已故韓國演員李善均。電影《寄生蟲》在2020年演員工會獎頒獎典禮上獲得了最佳群戲獎。

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