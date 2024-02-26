開具寫作處方. February. 26, 2024 08:00. . “寫作是個人的事情，那種幸福是無法用語言表達的。”—派翠西亞•海史密斯 這是塔妮婭•施利的書《寫作女人的空間》中介紹的美國著名作家派翠西亞•海史密斯的話。 壹生擔任兒科醫生並寫詩的威廉•卡洛斯•威廉斯說：“當壹方讓我疲憊時，另壹方讓我休息。”在診療室創造福爾摩斯的柯南•道爾和小說《城堡》中的AJ•克羅寧也是如此。我也通過寫處方或寫劇本來生活。因為作為韓醫師診療時遇到的很多人，我的故事世界也在成長，所以培養作為作家的我，八成是作為韓醫師的我。 兩個完全不同的世界通過“書寫”的行為連接在壹起，我有時感到驚奇。書寫是開啟壹個世界的工作，是對壹個人的探索過程。為了開處方，我不僅要會診脈，還要考慮吃得好不好睡得好不好，是不是因為別人不知道的苦難而生病，為什麽偏偏現在會出現這種癥狀。壹個人的體質和個別情況是為了“寫”所有變數的最佳處方而苦惱。寫劇本的時候也是壹樣。主人公是什麽樣的人才會做出這樣的行為，與其他人物建立什麽樣的關系，需要反復思考。 像這樣，開具壹個人的韓藥處方和創作壹個劇情場面是非常相似的。要開具協調體質和藥材特性的處方，精心煎熬，讓每壹個韓藥材都能相互協同，才能看到真正的藥效，而創作劇本的時候，也只有人物和事件緊密地交織在壹起，才能得到觀眾的共鳴。雖然獨自在黑暗的桌子上孤獨地度過很長時間，但是開好處方走出診療室時，寫出“就是這個！”的劇本後愉快地離開桌子時，那種幸福是無法用語言表達的。即將到來的春天，我想給讀這篇文章的人開個寫作的處方。溫暖的春天有變殘忍的壹天，寫日記怎麽樣？

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