“歡迎來到月亮”,美國企業開拓月球. February. 24, 2024 07:21. by 金玹秀 kimhs@donga.com. “歡迎來到月球(Welcome to the Moon)。” 22日(當地時間),美國宇宙航空公司Intuitive Machines的月球探測器“奧德修斯(Nova-C)”在民間企業中首次成功登月。這是繼1972年的阿波羅17號之後美國宇宙飛船時隔52年再次登上月球,有評價認為,不怕失敗的美國“企業家精神(entrepreneurship)”開啟了新的民間宇宙探索時代。 Intuitive Machines首席執行官(CEO)史蒂芬•奧爾蒂默斯當天下午6時23分(美國東部時間)通過直播宣布著陸消息,並自我評價說:“我們在月球表面,正順利地發出信號”,“這是驚人的努力所取得的成果。”支援該項目的美國航空航天局(NASA)局長比爾•尼爾森(音)也通過社交媒體X(原推特)高興地說:“今天,時隔半個世紀,美國終於回到了月球上”,“這是整個人類的勝利。” Intuitive Machines是NASA出身人士於2012年創立的宇宙領域創業公司。火箭發射體由埃隆•馬斯克的“Space X”負責。

