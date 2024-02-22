實習醫生代表要求“取消2000名醫科大學擴招名額，政府道歉”. February. 22, 2024 07:56. by 趙有蘿記者、李知雲記者 jyr0101@donga.com,easy@donga.com. 為反對政府醫科大學擴招而離開醫院的實習醫生（見習醫生、住院醫生）們發表了包含“全面取消2000名擴招名額”和“撤回開始業務命令”等7項要求的聲明，開始了團體行動，但沒有透露拒絕診療到什麽時候等今後的行動計劃。 實習醫生團體——大韓實習醫生協議會20日結束臨時代議員全體大會後，當天深夜發表包含各醫院82名代表實名的聲明，提出“政府應該撤回錯誤政策，停止非民主鎮壓”。此前，他們意識到政府禁止集體行動的命令，壹直主張自己提交辭職書和脫離工作崗位是“個別行為”，但現在他們正式開始了集體行動。 他們就政府宣布的2000名擴招規模表示：“這是荒唐的數字。政府為了政治選票，發表了激進的醫大擴招政策。”另外，對於政府本月初發表的必需醫療壹攬子政策，他們表示：“這是限制最佳診療的內容。即使增加醫生人數，如果不首先解決低物價和醫療訴訟問題，也不會有什麽變化。” 協議會要求政府△設立推算醫生供需的機構△撤回威脅實習醫生的不當命令並正式道歉△改善每周80小時實習醫生的進修環境等。 據保健福祉部透露，截至20日晚10時，在100家主要進修醫院中，占63.1%的7813名實習醫生中斷了醫院工作。提交辭呈的專業醫生有8816名，占71.2%。福利部對中斷醫院工作的6228人下達了恢復工作的命令，其中占45%的2851人已經復職。 但據悉，部分實習醫生偽裝成工作的樣子，在政府進行現場檢查時，到醫院接通電腦，只留下簡單的診療處方。首都圈壹家大型醫院還向實習醫生們公告稱：“由於計劃進行福利部現場調查，可能會隨機聯系，所以盡量在醫院附近呆著，如果接到聯系，就馬上回來，以免受到不利影響。”考慮到存在這種“小伎倆脫離”，實際上脫離醫院的比率可能比政府宣布的數字更高。另外，據悉，接到返崗命令後返回的這些人中，大部分人實際上也不工作，因此醫療空白依然存在。 首爾某高級綜合醫院相關人士表示：“如果教授在接到返崗命令後沒有回歸的不履行確認書上簽名，將成為處罰實習醫生的依據，因此相當多的教授不願意簽名。”

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