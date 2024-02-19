棄患者不顧的醫生雖然不負責任，但阻止這種行為也是政府的職責. February. 19, 2024 07:41. . 國務總理韓悳洙昨天在對國民談話中，就反對醫科大學擴招的醫生集體行動表示，“不能把國民的生命當作人質”，呼籲大家保持克制。他還表示，“醫大擴招不能再推遲”，再次確認了將在今年入學考試中反映醫大擴招計劃。政府也強調對實習（住院）醫生集體拒絕診療的“無寬容原則”，並向全國221家醫院下達了每天報告實習醫生工作現狀的命令。 針對政府的強硬基調，大韓醫生協會表示，“哪怕只要是壹名醫生受到不利影響，就會采取難以承受的行動”，提高了抗議力度。首爾五家大型醫院的實習醫生們預告將從20日開始中斷診療後，從最緊急的手術室開始出現了混亂。新村塞佛倫斯醫院決定將手術日程減少壹半，三星首爾醫院也向患者通報手術延期，首爾大學醫院中斷了肺癌等手術。正如保健醫療工會所指出的那樣，離開迫切的患者們湧入的急診室和手術室不是“拋棄國民生命的不道德行為”嗎? 政府也不能擺脫醫生罷工帶來混亂的責任。隨著醫科大學擴招，醫生們的罷工是預料之中的事情。2000年以後，醫生們反對醫藥分工、非面對面診療、醫大擴招，進行了三次罷工，每次都實現了自己的要求。每次醫生們以患者生命為人質的罷工，政府都束手無策。如果這次也只相信對擴招意向的友好輿論，將會重蹈覆轍。動員所有可用的行政力量，阻止醫生們的集體行動，哪怕強行進行集體行動，也要最大限度地減少醫療空白，這是負責保健醫療行政的政府的事情。 與此同時，政府也要說服醫生團體增加醫科大學招生名額的必要性，並尋求協助。醫生協會要求國策研究機構提出的10年後醫生人數不足1.5萬人的研究結果的具體依據。醫大壹次性擴招65%可能導致醫科大學教育出現問題的擔憂，政府這次是不是也只是宣布加強必需醫療對策之後就不了了之，消除社會上這些不信任，也是政府的職責。

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