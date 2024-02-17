古巴韓文學校：“建交了，我們能去韓國嗎？”. February. 17, 2024 07:35. by 金玹秀 kimhs@donga.com. “竟然和韓國建交了……看到新聞後高興得流下了眼淚。” 居住在古巴首都哈瓦那的裏塞特•岡薩雷斯（36歲）14日（當地時間）面對韓國和古巴建交的消息，激動不已。2013年岡薩雷斯在古巴電視上看到韓國電視劇《拜托小姐》後迷上韓國，至今學習韓文已有11年。“兩國終於成為了‘朋友’”，他的激動之情溢於言表。 位於哈瓦那的韓語學校教師岡薩雷斯15日在與《東亞日報》的通話中表示：“學生們也高興地說‘現在我們也能去韓國了嗎’”，“學校的韓語教師也會增加，學生們也會有更多的機會。” 岡薩雷斯工作的韓文學校是2022年在旅外同胞財團的支援下設立的。古巴有30多名韓國僑民，但在哈瓦那韓語學校學習韓語的學生超過120人。也就是說，在古巴會韓語的當地人比僑民多。雖然大部分學生都在20歲左右，但85歲的韓裔老奶奶也在努力學習韓文。 哈瓦那韓語學校的人氣受韓流的影響也很大。在建立外交關系之前，韓國音樂和電視劇在古巴也是熱門話題。在哈瓦那大學專攻媒體信息學的岡薩雷斯也是如此。古巴雖然是以在韓國也成為話題的電影《布埃納維斯塔社交俱樂部》（2001年）和薩爾薩（以古巴旋律為主的輕快的舞曲或舞蹈）等為代表的文化養分優秀的國家，但最近“10、20多歲的人更喜歡K-POP舞蹈，跳得更好”（岡薩雷斯）。韓國語學校校長鄭浩賢（音）也補充說：“古巴的韓國人在疫情大流行之前是60~70名，現在雖然大幅減少，但是古巴對韓國文化的熱愛卻越來越大。” 當地也有觀測認為，與韓國建交將有助於古巴經濟。最近，古巴因物價暴漲而面臨“史無前例”的經濟困難。自2021年貨幣改革以來，古巴比索（CUP）對美元匯率在非正式市場上飆升了10倍以上，很難立即購買生活必需品。鄭校長表示：“在古巴生活了18年，最近經歷的通貨膨脹和經濟困難最嚴重。” “相信古巴人總有壹天也會在三星就職。對不久後能去韓國的期待非常高。在那之前我會更加努力地學習韓語的。”（岡薩雷斯）

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