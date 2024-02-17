“肺癌手術被推遲”，實習醫生引發的醫療差池開始出現. February. 17, 2024 07:34. by 趙維蘿記者、朴成敏記者 jyr0101@donga.com、min@donga.com. “母親原定於20日接受肺癌手術，但被推遲了。” 其母親已定好在天主教大學議政府聖母醫院接受肺癌四期手術的壹名監護人16日在網絡社區上傳的文章中表示：“16日突然接到負責教授打來的電話，說因為醫生罷工，不能進行手術。”他還上傳了“住院預約通知”照片，吐露了憤慨。議政府聖母醫院表示：“確實是我們的患者。相關患者在抗癌治療2年後，因為沒有抗癌藥，所以決定進行手術，但主治醫生通報說，因為罷工難以進行手術。”該監護人表示：“雖然看到了新聞，但做夢也沒想到這樣的事情會發生在我們身上。用患者的生命來威脅保證飯碗，這是醫生該做的事情嗎?” 大學醫院專門醫生們反對政府醫科大學擴招2000名的方針，並預告了20日的集體行動，大規模“醫療空白”事態正在成為現實。所謂“五大醫院（首爾大學、塞佛倫斯醫院、首爾峨山醫院、三星首爾醫院、首爾聖母醫院）”所屬專業醫生代表16日表示：“截至19日全員提交辭職書後，20日上午6時以後將停止在醫院工作。”當天，全國40所醫大的在校生代表也表示：“將於20日提交集體休學申請。” 畢業於醫學院的實習醫生們將在221家進修醫院的第壹線負責手術和診療。以五大醫院為例，全體7042名醫生中有2745名（39%）是專科醫生，如果他們離開醫院，診療必然會出現問題。 實際上，主要醫院從16日開始出現了重患者手術延期等診療差池。首爾峨山醫院原定本月28日進行的腦腫瘤手術被推遲，大邱慶北大學醫院胃癌患者的手術日程也被推遲。據悉，首爾聖母醫院也受到專業醫生罷工的影響，部分患者因抗癌治療而推遲住院。部分醫院以“沒有實習生”為由，省略了心電圖檢查。 2000年以後，雖然有過三次醫療界罷工，但專科醫生集體決定辭職而不是停課尚屬首次。據福祉部透露，截止到15日，圓光大學、嘉泉大學吉醫院等7家醫院所屬的154名專業醫生提交了辭職書。 政府再次確認了根據法律和原則進行應對的方針。總統室高層相關人士16日表示：“雖然可能想通過集體行動縮小醫大擴招規模，但政府完全沒有讓步的想法。”福祉部向實習醫生工作的全國221家進修醫院下達了“禁止使用集體休假及維持必需醫療的命令”，並著手對各醫院進行現場調查。另外，如果發現專科醫生拒絕診療的事例，將立即下達業務開始命令，如果不服，將采取法律措施。

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