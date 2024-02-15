未完成的原因. February. 15, 2024 07:47. . 吉爾伯特•斯圖爾特是19世紀美國最優秀的肖像畫家。他畫了包括6名美國首任總統在內的約1000人的肖像畫。但在眾多作品中，最有名的是被稱為“雅典娜（喬治•華盛頓肖像）”（1796年•照片）的未完成的肖像畫。為什麽壹幅未完成的畫能成為他的代表作？ 畫中的模特是我們熟悉的人物，就是美國首任總統喬治•華盛頓。不是誰都能畫現任總統的肖像畫，而未完成這壹點更令人詫異。斯圖爾特雖然出生在美國，但在英國活動，作為肖像畫家頗有名氣。但在38歲的1793年，他懷著更大的成功夢想回到了美國。他的目標很明確。當時，他計劃畫壹幅受到廣泛尊敬和支持的華盛頓總統的肖像畫，制作成版畫，並出售這些版畫，賺大錢。如果懇切地想要，就會實現。1794年成功畫出政治家約翰•傑伊的肖像畫後，經他介紹，第二年末總統終於在斯圖爾特面前擺出了姿勢。畫中的華盛頓64歲，是去世3年前的樣子。進入執政第8年的總統既不是戰爭英雄，也不是權力者的形象。白發蒼蒼，像個有氣質的老紳士。畫家只描繪了華盛頓的臉和脖子，其余的還未完成。然後畫了多幅復制畫。需求量很大。在華盛頓去世後，他制作了130幅復制品，每幅以100美元的價格出售。肖像畫也制作成版畫，其形象不僅印在美國1美元紙幣上，還印在郵票上，廣為流傳。得益於此，這幅肖像畫不僅在美國國民心中，在全世界人民心中也留下了華盛頓的代表形象。 斯圖爾特壹直珍藏著給他帶來財富和聲譽的未完成畫作的原件，直到他去世。題目《雅典娜》是在他去世後，隨著他的畫作走向波士頓雅典娜美術館而得名的。從獲得超出目標以上的畫家的立場來看，沒有必要壹定要完成。這就是這幅著名的華盛頓肖像畫尚未完成的原因。

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