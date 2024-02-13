特朗普：“如果不出防衛費，將鼓勵俄羅斯侵略北約成員國”. February. 13, 2024 08:57. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美國共和黨有力大選候選人、前總統特朗普（照片）表示：“將鼓勵俄羅斯入侵沒有充分付出防衛費的北約成員國。”他執政時曾聲稱北約正在“搭便車”，向成員國施壓，要求各國付出相當於國內生產總值2.0%的國防費。如今他甚至暗示，如果重新執政，將以防衛費為由撤回對盟國的安全保護傘。 特朗普當地時間10日在南卡羅來納州進行競選遊說時，披露了過去壹名北約成員國領導人問自己的往事。對方問：“如果我們不付出防衛費，受到俄羅斯攻擊，會保護我們嗎？”對此，他本人表示：“不會保護。反而會鼓勵俄羅斯按照自己的意願去做。” 特朗普前總統在任時曾表示強烈不滿，稱韓國、德國等富裕的同盟國沒有按照自己的意願繳納防衛費。他分別批評韓國和美國"企圖榨取美國利益（rip off）"和"無法理解富國花費那麽少的防衛費"。他還提到了駐韓美軍及駐德美軍撤離等問題。 特朗普的講話震驚了全世界。北約秘書長斯托爾滕貝格11日在聲明中說：“暗示同盟不會相互防禦（保護），會損害包括美國在內的我們所有人的安全。” 《紐約時報》擔心，如果特朗普再次執政，二戰以後80多年來壹直守護同盟的美國安保保護傘實際上將終結。報道特別指出，如果世界不信任美國的意誌，就會引發類似韓國戰爭的事態。報道評論稱：“1950年時任美國國務卿迪安•艾奇遜發表在亞洲排除韓國的‘艾奇遜防衛線’後，時隔5個月朝鮮發動了戰爭。”

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