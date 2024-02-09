孫興慜和黃喜燦在春節長假期間努力爭取進球. February. 09, 2024 07:39. by 金正勛記者 hun@donga.com. 韓國國家足球隊隊長孫興慜等結束亞洲杯大賽後回到所屬球隊的歐洲聯賽球員將在春節長假期間參加各自的聯賽比賽。韓國遊泳的招牌選手黃宣優將參加世界錦標賽，短道速滑國家代表將參加賽季世界杯大賽。代表節日的體育項目摔跤壯士大會也將在春節長假期間與粉絲見面。 孫興慜所屬的托特納姆熱刺隊將於11日與布萊頓隊進行英格蘭足球超級聯賽（EPL）比賽。孫興慜為了參加亞洲杯而被召入國家隊，自去年12月31日與伯恩茅斯隊的比賽後，時隔42天將再次參加英超比賽。孫興慜在之前與伯恩茅斯隊的比賽中嘗到了進球的滋味，本賽季他以12粒進球排在聯賽射手榜第4位。與以14粒進球並列射手榜首的埃爾林•哈蘭德（曼城）、穆罕默德•薩拉赫（利物浦）相差兩球。效力於英超聯賽的黃喜燦所屬的伍爾弗漢普頓隊將於11日迎戰布倫特福德隊。黃喜燦在本賽季聯賽中攻入10粒進球，排在射手榜並列第7位。布倫特福德隊中有亞洲杯國家隊老幺金誌洙。作為19歲的後衛，金誌洙尚未完成英超首秀。韓國國家隊後防線的核心“鐵柱”金玟哉（拜仁慕尼黑）將於11日參加與勒沃庫森隊的德甲比賽。本賽季德甲聯賽排名第2位的拜仁隊（積50分）正在緊追排名第1位的勒沃庫森隊（積52分）。如果拜仁隊在11日的比賽中獲勝，將升至榜首。“頂級射手”李康仁所屬的巴黎聖日耳曼隊（PSG）將於11日與裏爾隊進行法甲聯賽比賽。PSG隊目前積47分，領先排名第二的尼斯隊8分。 黃宣優將在春節長假的最後壹天12日參加卡塔爾多哈世界遊泳錦標賽男子200米自由泳預選賽。壹天前的11日，金宇民將參加男子400米自由泳預選賽。國際滑聯（ISU）短道速滑世界杯第五站比賽將於9日至12日在德國德累斯頓舉行。在忠南泰安，春節長假期間將持續舉行壯士摔跤大會。

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